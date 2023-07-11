https://sputnikarabic.ae/20230711/الخارجية-الإسرائيلية-اختطاف-مواطن-إسرائيلي-في-إثيوبيا-1078968812.html
الخارجية الإسرائيلية: اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا
الخارجية الإسرائيلية: اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن أحد المواطنين الإسرائيليين تعرض للاختطاف خلال رحلته في منطقة غوندار في إثيوبيا، وتقوم الوزارة بالتواصل مع... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T21:20+0000
2023-07-11T21:20+0000
2023-07-11T21:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ووفقًا لقناة "آي. 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تؤكد وقوع الحادث في منطقة غوندار، وتعمل بالتعاون مع الإنتربول للتعامل مع الوضع، بينما يقوم القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا بالتعاون مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة.وأفادت الهيئة الإسرائيلية للبث بأن المواطن المختطف أرسل رسالة استغاثة إلى عائلته بعد أن تعرض للاختطاف خلال رحلته قبل عدة أيام.يذكر أن المواطنة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، اختفت في العراق قبل أربعة أشهر، وتتهم الحكومة الإسرائيلية كتائب "حزب الله" العراقية بالمسؤولية عن اختفائها.
https://sputnikarabic.ae/20230318/كولومبيا-اختطاف-إسرائيلي-بعد-خروجه-في-موعد-غرامي-1074890747.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار إثيوبيا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار إثيوبيا
الخارجية الإسرائيلية: اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن أحد المواطنين الإسرائيليين تعرض للاختطاف خلال رحلته في منطقة غوندار في إثيوبيا، وتقوم الوزارة بالتواصل مع الشرطة الدولية والسلطات المحلية لتقديم المساعدة.
القاهرة - سبوتنيك
. ووفقًا لقناة "آي. 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تؤكد وقوع الحادث في منطقة غوندار، وتعمل بالتعاون مع الإنتربول للتعامل مع الوضع، بينما يقوم القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا بالتعاون مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة.
وأفادت الهيئة الإسرائيلية للبث بأن المواطن المختطف
أرسل رسالة استغاثة إلى عائلته بعد أن تعرض للاختطاف خلال رحلته قبل عدة أيام.
يذكر أن المواطنة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، اختفت في العراق قبل أربعة أشهر، وتتهم الحكومة الإسرائيلية كتائب "حزب الله" العراقية بالمسؤولية عن اختفائها.