https://sputnikarabic.ae/20230711/روسكوسموس-تضع-اللمسات-الأخيرة-على-المركبة-المتوجهة-إلى-قطب-القمر-الجنوبي-فيديو-1078968460.html
"روسكوسموس" تضع اللمسات الأخيرة على المركبة المتوجهة إلى "قطب القمر الجنوبي"... فيديو
"روسكوسموس" تضع اللمسات الأخيرة على المركبة المتوجهة إلى "قطب القمر الجنوبي"... فيديو
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تسليم محطة "لونا- 25" الأوتوماتيكية إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية، التي من المقرر أن تنفذ هبوطا سلسا بالقرب من القطب... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T20:40+0000
2023-07-11T20:40+0000
2023-07-11T20:40+0000
روسيا
روسكوسموس
علوم
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وتم إنشاء المحطة في جمعية "لافوشكين" للصناعات العلمية (جزء من روسكوسموس).وذكرت "روسكوسموس" في بيان: "تم إنشاء محطة لونا- 25 باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل وأحدث الإنجازات في مجال الأجهزة الفضائية".وأضاف البيان: "في قاعدة فوستوشني، ستخضع المحطة للتحضير قبل الرحلة، والاختبارات الأرضية النهائية والالتحام بمراحله العليا".ومن المقرر إطلاق محطة لونا- 25 في أغسطس/ آب المقبل.
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روسيا, روسكوسموس, علوم
"روسكوسموس" تضع اللمسات الأخيرة على المركبة المتوجهة إلى "قطب القمر الجنوبي"... فيديو
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تسليم محطة "لونا- 25" الأوتوماتيكية إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية، التي من المقرر أن تنفذ هبوطا سلسا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر وتجري دراسات للتربة القمرية المرتبطة بوجود الجليد.
وتم إنشاء المحطة في جمعية "لافوشكين" للصناعات العلمية (جزء من روسكوسموس).
وذكرت "روسكوسموس" في بيان: "تم إنشاء محطة لونا- 25 باستخدام قاعدة عناصر روسية بالكامل وأحدث الإنجازات في مجال الأجهزة الفضائية".
وتتمثل المهمة الرئيسية للبعثة في تطوير تقنيات الهبوط السهل الأساسية في المنطقة المحيطة بالقطب وإجراء دراسات الاتصال بالقطب الجنوبي من القمر.
وأضاف البيان: "في قاعدة فوستوشني، ستخضع المحطة للتحضير قبل الرحلة، والاختبارات الأرضية النهائية والالتحام بمراحله العليا".
من ناحية الهبوط، تختلف المحطة اختلافًا جوهريًا عن سابقاتها نفذت المحطات القمرية السوفيتية عمليات إنزال على سطح القمر في المنطقة الاستوائية، وسيتعين على المحطة الجديدة ضمان هبوط سلس في المنطقة القريبة من القطب ذات التضاريس الصعبة.
ومن المقرر إطلاق محطة لونا- 25 في أغسطس/ آب المقبل.