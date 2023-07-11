https://sputnikarabic.ae/20230711/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تحذر-جيش-أمريكا-من-رحلة-محفوفة-بالمخاطر-حال-الاختراق-المتكرر-لأجوائها-1078940165.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر جيش أمريكا من "رحلة محفوفة بالمخاطر" حال الاختراق المتكرر لأجوائها
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر جيش أمريكا من "رحلة محفوفة بالمخاطر" حال الاختراق المتكرر لأجوائها
حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، من أن طائرات التجسس الأمريكية ستواجه "رحلة حرجة للغاية"، في حالة تكرار الاختراق غير... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T08:59+0000
2023-07-11T08:59+0000
2023-07-11T08:59+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت كيم في بيان باللغة الإنجليزية، نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "لقد أخطرت مسبقا بالرد المضاد لجيشنا بناء على إذن، وفي حالة التدخل غير القانوني المتكرر، ستواجه القوات الأمريكية رحلة محفوفة بالمخاطر".وأشارت إلى أن طائرات استطلاع أمريكية اقتحمت "منطقة المياه الاقتصادية" لارتكاب ما وصفته بـ"عمل تجسس جوي"، وأكدت أن "رحلات المراقبة الجوية الأمريكية تعدت على سيادة كوريا الشمالية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضافت أن "طائرة الاستطلاع الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي اقتحمت بشكل غير قانوني المنطقة المائية الاقتصادية لجانب كوريا الشمالية في البحر الشرقي لكوريا 8 مرات".كما انتقدت كوريا الجنوبية لتدخلها في القضية، بحجة أنها "واحدة بين الجيش الشعبي الكوري والقوات الأمريكية"، ودعت الجنوب إلى "التوقف عن التصرف بوقاحة والصمت في الحال".وجاء تحذير شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بعد ساعات من إصدارها بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين، أعلنت فيه أن طائرة تجسس أمريكية دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم.وهددت جونغ بأن كوريا الشمالية ستتخذ "إجراءات واضحة وحاسمة" ضد رحلات المراقبة الأمريكية داخل المنطقة المائية الاقتصادية للجانب الشمالي وراء خط الترسيم العسكري في مياه البحر، وهددت أن حادثا "مروعا" قد يقع.وفي وقت سابق من أمس الاثنين، اتهم متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أيضا، طائرة التجسس الأمريكية بالتطفل على مجالها الجوي أخيرا، مهددا بعدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر جيش أمريكا من "رحلة محفوفة بالمخاطر" حال الاختراق المتكرر لأجوائها
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حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، من أن طائرات التجسس الأمريكية ستواجه "رحلة حرجة للغاية"، في حالة تكرار الاختراق غير القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية، مهددة بالقيام بعمل عسكري.
وقالت كيم في بيان باللغة الإنجليزية، نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "لقد أخطرت مسبقا بالرد المضاد لجيشنا بناء على إذن، وفي حالة التدخل غير القانوني المتكرر، ستواجه القوات الأمريكية رحلة محفوفة بالمخاطر".
وأشارت إلى أن طائرات استطلاع أمريكية اقتحمت "منطقة المياه الاقتصادية" لارتكاب ما وصفته بـ"عمل تجسس جوي"، وأكدت أن "رحلات المراقبة الجوية الأمريكية تعدت على سيادة كوريا الشمالية"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضافت أن "طائرة الاستطلاع الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي اقتحمت بشكل غير قانوني المنطقة المائية الاقتصادية لجانب كوريا الشمالية في البحر الشرقي لكوريا 8 مرات".
كما انتقدت كوريا الجنوبية لتدخلها في القضية، بحجة أنها "واحدة بين الجيش الشعبي الكوري والقوات الأمريكية"، ودعت الجنوب إلى "التوقف عن التصرف بوقاحة والصمت في الحال".
وجاء تحذير شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بعد ساعات من إصدارها بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين، أعلنت فيه أن طائرة تجسس أمريكية دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم.
وهددت جونغ بأن كوريا الشمالية ستتخذ "إجراءات واضحة وحاسمة" ضد رحلات المراقبة الأمريكية داخل المنطقة المائية الاقتصادية للجانب الشمالي وراء خط الترسيم العسكري في مياه البحر، وهددت أن حادثا "مروعا" قد يقع
.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، اتهم متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أيضا، طائرة التجسس الأمريكية بالتطفل على مجالها الجوي أخيرا، مهددا بعدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.