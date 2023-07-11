https://sputnikarabic.ae/20230711/طالبان-تعلق-أنشطة-السويد-في-أفغانستان-وتطالبها-بالاعتذار-للمسلمين-1078940975.html
"طالبان" تعلق أنشطة السويد في أفغانستان وتطالبها بالاعتذار للمسلمين
"طالبان" تعلق أنشطة السويد في أفغانستان وتطالبها بالاعتذار للمسلمين
أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تعليق أنشطة السويد في أفغانستان، ردًا على حرق القرآن في ستوكهولم. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:33+0000
2023-07-11T09:33+0000
2023-07-11T09:55+0000
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وقالت الحركة في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، على "تويتر": "بعد إهانة القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية في السويد، تعلق الإمارة الإسلامية أنشطة السويد في أفغانستان".وأضافت أن هذا التعليق مستمر "حتى تعتذر السويد للمسلمين عن هذا العمل الشنيع".وطالبت الحركة "المنظمات ذات الصلة في وكالة الطاقة الدولية بالامتثال لهذا التوجيه".وختمت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) بيانها، بالقول: "بالنظر إلى التصرف الوقح للسويد، تريد إمارة أفغانستان الإسلامية من الدول الإسلامية الأخرى إعادة النظر في تفاعلها مع هذا البلد".وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدوس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
السويد, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"طالبان" تعلق أنشطة السويد في أفغانستان وتطالبها بالاعتذار للمسلمين
09:33 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 09:55 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تعليق أنشطة السويد في أفغانستان، ردًا على حرق القرآن في ستوكهولم.
وقالت الحركة في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، على "تويتر": "بعد إهانة القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية في السويد، تعلق الإمارة الإسلامية أنشطة السويد في أفغانستان".
وأضافت أن هذا التعليق مستمر "حتى تعتذر السويد للمسلمين عن هذا العمل الشنيع".
وطالبت الحركة "المنظمات ذات الصلة في وكالة الطاقة الدولية بالامتثال لهذا التوجيه".
وختمت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) بيانها، بالقول: "بالنظر إلى التصرف الوقح للسويد، تريد إمارة أفغانستان الإسلامية من الدول الإسلامية الأخرى إعادة النظر في تفاعلها مع هذا البلد".
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدوس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي
، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.