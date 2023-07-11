https://sputnikarabic.ae/20230711/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-العماني-فيديو--1078944157.html
لافروف: التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد
لافروف: التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في موسكو، مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:32+0000
2023-07-11T10:32+0000
2023-07-11T11:22+0000
روسيا
العالم العربي
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستتوصل إلى استنتاجات بناءً على مدى سرعة وفعالية حلف شمال الأطلسي الناتو في عمليات التوسع في السويد وفنلندا.اعتبر لافروف أن التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد، لكن إمكانات التعاون بين البلدين أكبر بكثير، مضيفا بالقول "وجهة نظرنا المشتركة هو أن هذا الاتجاه (النمو في حجم التجارة) يحتاج إلى الدعم والأرقام تتزايد بشكل كبير".وتابع لافروف بالقول إنه خلال جائحة فيروس كورونا تراجعت التجارة بين روسيا وسلطنة عمان، لكن خلال العام الماضي اتجهت إلى منحى تصاعدي". وقال الوزير "لقد زاد حجم التجارة بأكثر من 45% وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بأكثر من 50%".وأضاف لافروف أنه خلال الاجتماع ناقش الطرفان إمكانية تسريع وتيرة النظر في مسألة إنشاء لجنة حكومية دولية بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20230711/مراسل-سبوتنيك-وزير-الخارجية-العماني-يسلم-لافروف-رسالة-من-سلطان-البلاد-إلى-بوتين-1078943655.html
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لافروف يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب الاجتماع مع نظيره العماني
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا عقب لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي .
2023-07-11T10:32+0000
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روسيا, العالم العربي
لافروف: التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد
10:32 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في موسكو، مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستتوصل إلى استنتاجات بناءً على مدى سرعة وفعالية حلف شمال الأطلسي الناتو في عمليات التوسع في السويد وفنلندا.
اعتبر لافروف أن التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد، لكن إمكانات التعاون بين البلدين أكبر بكثير، مضيفا بالقول "وجهة نظرنا المشتركة هو أن هذا الاتجاه (النمو في حجم التجارة) يحتاج إلى الدعم والأرقام تتزايد بشكل كبير".
وتابع لافروف بالقول إنه خلال جائحة فيروس كورونا تراجعت التجارة بين روسيا وسلطنة عمان، لكن خلال العام الماضي اتجهت إلى منحى تصاعدي".
وقال الوزير "لقد زاد حجم التجارة بأكثر من 45% وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بأكثر من 50%".
وأضاف لافروف أنه خلال الاجتماع ناقش الطرفان إمكانية تسريع وتيرة النظر في مسألة إنشاء لجنة حكومية دولية بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي.