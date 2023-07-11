https://sputnikarabic.ae/20230711/مراسل-سبوتنيك-وزير-الخارجية-العماني-يسلم-لافروف-رسالة-من-سلطان-البلاد-إلى-بوتين-1078943655.html
مراسل "سبوتنيك": وزير الخارجية العماني يسلم لافروف رسالة من سلطان البلاد إلى بوتين
مراسل "سبوتنيك": وزير الخارجية العماني يسلم لافروف رسالة من سلطان البلاد إلى بوتين
سلم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى الرئيس الروسي... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:30+0000
2023-07-11T10:30+0000
2023-07-11T10:30+0000
روسيا
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ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية العماني خلال محادثاته مع نظيره الروسي، قوله: "أود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم، لأنقل رسالة جوابية مكتوبة من السلطان إلى رئيس روسيا".وشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، يوم أمس الاثنين 10 يوليو/ تموز.ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مراسل "سبوتنيك": وزير الخارجية العماني يسلم لافروف رسالة من سلطان البلاد إلى بوتين
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سلم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية العماني خلال محادثاته مع نظيره الروسي، قوله: "أود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم، لأنقل رسالة جوابية مكتوبة من السلطان إلى رئيس روسيا".
وشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، يوم أمس الاثنين 10 يوليو/ تموز.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6
دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.