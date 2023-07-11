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الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230711/ماكرون-يعلن-إرسال-فرنسا-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لدعم-الهجوم-المضاد-1078941972.html
ماكرون يعلن إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم "الهجوم المضاد"
ماكرون يعلن إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم "الهجوم المضاد"
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:53+0000
2023-07-11T09:53+0000
العالم
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وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230711/دبلوماسي-روسي-الاجتماع-الأول-لـمجلس-أوكرانيا---الناتو-مجرد-مجاملة-لكييف-1078936435.html
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ماكرون يعلن إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم "الهجوم المضاد"

09:53 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.
وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف
06:04 GMT
وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
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