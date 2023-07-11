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https://sputnikarabic.ae/20230711/مشاهد-مخيفة-لثوران-بركان-في-أيسلندا-1078951226.html
مشاهد مخيفة لثوران بركان في أيسلندا
مشاهد مخيفة لثوران بركان في أيسلندا
أفاد مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا بأن ثورانًا بركانيًا بدأ في 10 يوليو/ تموز الجاري، على بعد نحو 30 كيلومترًا من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، للمرة الثالثة... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T15:30+0000
2023-07-11T15:30+0000
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وقال المكتب إن "الثوران يحدث في منخفض صغير شمال ليتلي هروتور مباشرة، يتصاعد منه الدخان باتجاه الشمال الغربي". وتُظهر اللقطات المنتشرة في وسائل الإعلام المحلية سحابة ضخمة من الدخان، تتصاعد من الأرض بالإضافة إلى تدفق كبير من الحمم البركانية.وقال أستاذ الجيوفيزياء ماغنوس تومي جودموندسون، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "الثوران لا يزال صغيرا حتى الآن، لكن من السابق لأوانه تحديد كيفية تطوره، ووصل تدفق الحمم البركانية، مساء الاثنين إلى ارتفاع 200 متر".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد مخيفة لثوران البركان في أيسلندا.
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фото, صور, أيسلندا
фото, صور, أيسلندا

مشاهد مخيفة لثوران بركان في أيسلندا

15:30 GMT 11.07.2023
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أفاد مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا بأن ثورانًا بركانيًا بدأ في 10 يوليو/ تموز الجاري، على بعد نحو 30 كيلومترًا من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، للمرة الثالثة خلال عامين، والذي تتدفق منه حمم بركانية في المنطقة.
وقال المكتب إن "الثوران يحدث في منخفض صغير شمال ليتلي هروتور مباشرة، يتصاعد منه الدخان باتجاه الشمال الغربي". وتُظهر اللقطات المنتشرة في وسائل الإعلام المحلية سحابة ضخمة من الدخان، تتصاعد من الأرض بالإضافة إلى تدفق كبير من الحمم البركانية.
وقال أستاذ الجيوفيزياء ماغنوس تومي جودموندسون، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "الثوران لا يزال صغيرا حتى الآن، لكن من السابق لأوانه تحديد كيفية تطوره، ووصل تدفق الحمم البركانية، مساء الاثنين إلى ارتفاع 200 متر".
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد مخيفة لثوران البركان في أيسلندا.
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Jeremie Richard

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Jeremie Richard

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Jeremie Richard

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Jeremie Richard

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Iceland OUT/Kristinn Magnusson

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Iceland OUT/Kristinn Magnusson

يشاهد الناس الحمم المتدفقة في أثناء الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Jeremie Richard

مصور يلتقط صورا للحمم البركانية خلال الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

مصور يلتقط صورا للحمم البركانية خلال الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Jeremie Richard

مصور يلتقط صورا للحمم البركانية خلال الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Iceland OUT/Kristinn Magnusson

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Iceland OUT/Kristinn Magnusson

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Iceland OUT/Kristinn Magnusson

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Iceland OUT/Kristinn Magnusson

الثوران البركاني بالقرب من ليتلي هروتور، جنوب غرب ريكيافيك في أيسلندا، 10 يوليو 2023.

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