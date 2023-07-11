https://sputnikarabic.ae/20230711/مشاهد-مخيفة-لثوران-بركان-في-أيسلندا-1078951226.html

مشاهد مخيفة لثوران بركان في أيسلندا

مشاهد مخيفة لثوران بركان في أيسلندا

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا بأن ثورانًا بركانيًا بدأ في 10 يوليو/ تموز الجاري، على بعد نحو 30 كيلومترًا من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، للمرة الثالثة... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

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أيسلندا

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وقال المكتب إن "الثوران يحدث في منخفض صغير شمال ليتلي هروتور مباشرة، يتصاعد منه الدخان باتجاه الشمال الغربي". وتُظهر اللقطات المنتشرة في وسائل الإعلام المحلية سحابة ضخمة من الدخان، تتصاعد من الأرض بالإضافة إلى تدفق كبير من الحمم البركانية.وقال أستاذ الجيوفيزياء ماغنوس تومي جودموندسون، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "الثوران لا يزال صغيرا حتى الآن، لكن من السابق لأوانه تحديد كيفية تطوره، ووصل تدفق الحمم البركانية، مساء الاثنين إلى ارتفاع 200 متر".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد مخيفة لثوران البركان في أيسلندا.

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