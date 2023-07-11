https://sputnikarabic.ae/20230711/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-حان-وقت-نفض-الغبار-عن-ذخائرنا-العنقودية-ردا-على-أوكرانيا-1078967663.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: حان وقت "نفض الغبار" عن ذخائرنا العنقودية ردا على أوكرانيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: حان وقت "نفض الغبار" عن ذخائرنا العنقودية ردا على أوكرانيا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن البيان الأول الصادر عن قمة الناتو يعكس استحالة انضمام أوكرانيا للحلف. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T20:14+0000
2023-07-11T20:14+0000
2023-07-11T20:14+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "النتائج الأولية لقمة الناتو هي تمامًا كما اعتقدنا، فخطة العمل لعضوية أوكرانيا في التحالف هي الإلغاء، اختصار أسرع لهذا المقصد".وذكر ميدفيديف أن "نية التحالف زيادة المساعدة العسكرية لنظام كييف بكل ما هو ممكن، كالصواريخ والذخائر العنقودية والطائرات".وأضاف ميدفيديف: "ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح ستستمر العملية العسكرية الخاصة بنفس الأهداف، أحدها (هذه الأهداف) رفض انضمام مجموعة كييف النازية إلى الناتو، وهو الأمر الذي أصررنا عليه منذ البداية (وهو أمر مستحيل)".وختم: "هذا يعني أنه يجب القضاء على هذه المجموعة (وهو أمر ممكن وضروري)".
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-الجيش-الروسي-سيستخدم-ذخائر-عنقودية-أكثر-فعالية-ردا-على-أوكرانيا--عاجل-1078965549.html
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روسيا, رصد عسكري
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: حان وقت "نفض الغبار" عن ذخائرنا العنقودية ردا على أوكرانيا
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن البيان الأول الصادر عن قمة الناتو يعكس استحالة انضمام أوكرانيا للحلف.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "النتائج الأولية لقمة الناتو هي تمامًا كما اعتقدنا، فخطة العمل لعضوية أوكرانيا في التحالف هي الإلغاء، اختصار أسرع لهذا المقصد".
دعوة دولة "404" (أوكرانيا) إلى الناتو، لكنهم سيقبلونها، لا يعرف أحد متى وتحت أي شروط، من المحتمل جدا أن لا يحدث ذلك أبدا، وهذا ما يخشى الواقعيون في التحالف أن يقولوه بصوت عالٍ.
وذكر ميدفيديف أن "نية التحالف زيادة المساعدة العسكرية لنظام كييف بكل ما هو ممكن، كالصواريخ والذخائر العنقودية والطائرات".
لم يستطع الغرب المجنون تمامًا أن يأتي بأي شيء آخر، القدرة على التنبؤ بتصرفاتهم على أعلى مستوى، مما يعكس درجة البلاهة، في الواقع، إنه طريق مسدود، الحرب العالمية الثالثة تقترب.
بالمناسبة أفادت التقارير بأن توكماك تعرضت للقصف بالذخائر العنقودية، لذا، حان الوقت "لنفض الغبار عن ترساناتنا من هذا السلاح اللاإنساني.
وأضاف ميدفيديف
: "ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح ستستمر العملية العسكرية الخاصة بنفس الأهداف، أحدها (هذه الأهداف) رفض انضمام مجموعة كييف النازية إلى الناتو، وهو الأمر الذي أصررنا عليه منذ البداية (وهو أمر مستحيل)".
وختم: "هذا يعني أنه يجب القضاء على هذه المجموعة (وهو أمر ممكن وضروري)".