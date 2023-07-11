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شويغو يعلن حيازة روسيا لذخائر عنقودية أشد فتكا من الأمريكية المسلمة لأوكرانيا
شويغو يعلن حيازة روسيا لذخائر عنقودية أشد فتكا من الأمريكية المسلمة لأوكرانيا
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأميركية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T18:19+0000
2023-07-11T18:54+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل". ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.وقال شويغو، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، 5 طائرات هليكوبتر، و1244 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وأردف: "منذ 4 يونيو/ حزيران، دمرت روسيا 914 وحدة من معدات المركبات الخاصة، وبطاريتي دفاع جوي، و25 راجمة صواريخ، و403 مدافع ميدانية وهاون".وتابع شويغو: "في اتجاه كراسني ليمان، نفذت القوات الروسية المسلحة بعد تعرضها للهجوم هجوما مضادا، وتقدمت 1.5 كيلومتر في العمق و2 كيلومتر على طول الجبهة".
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

شويغو يعلن حيازة روسيا لذخائر عنقودية أشد فتكا من الأمريكية المسلمة لأوكرانيا

18:19 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 18:54 GMT 11.07.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأميركية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".
ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.

روسيا مسلحة بذخائر عنقودية أكثر فاعلية من تلك الأمريكية، ومداها أوسع وأكثر تنوعاً.

وقال شويغو، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.
وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، 5 طائرات هليكوبتر، و1244 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".
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وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".
بما في ذلك 1244 آلية مدرعة بينها 17 دبابة "ليوبارد" وخمس دبابات فرنسية عجلات "إيه إم إكس" و12 مركبة أمريكية من طراز "برادلي".
وأردف: "منذ 4 يونيو/ حزيران، دمرت روسيا 914 وحدة من معدات المركبات الخاصة، وبطاريتي دفاع جوي، و25 راجمة صواريخ، و403 مدافع ميدانية وهاون".
وتابع شويغو: "في اتجاه كراسني ليمان، نفذت القوات الروسية المسلحة بعد تعرضها للهجوم هجوما مضادا، وتقدمت 1.5 كيلومتر في العمق و2 كيلومتر على طول الجبهة".
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