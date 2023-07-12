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https://sputnikarabic.ae/20230712/أوبك-احتياطات-النفط-العالمية-ترتفع-بنسبة-11٪-وتصل-إلى-1564-تريليون-برميل-في-2022--1078970479.html
أوبك: احتياطات النفط العالمية ترتفع بنسبة 1.1٪ وتصل إلى 1.564 تريليون برميل في 2022
أوبك: احتياطات النفط العالمية ترتفع بنسبة 1.1٪ وتصل إلى 1.564 تريليون برميل في 2022
أفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بأن حجم الاحتياطات العالمية المثبتة للنفط في نهاية عام 2022 زاد بنسبة 1.1٪ مقارنة بعام 2021 وبلغ 1.564... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T00:49+0000
2023-07-12T00:49+0000
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وقالت أوبك في النشرة الإحصائية السنوية: "بلغت الاحتياطات المؤكدة للنفط الخام في العالم 1.564 تريليون برميل (مليار برميل) في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 17 مليار برميل أو 1.1٪ عن مستويات عام 2021".وأضاف البيان: "ارتفعت الاحتياطات المؤكدة للنفط الخام في دول الأعضاء في أوبك بشكل طفيف إلى 1.244 تريليون برميل في نهاية عام 2022، بعد انخفاض في عام 2021".وفي الوقت نفسه، أضافت المنظمة أن احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة في العالم في نهاية عام 2022 بلغت حوالي 210.06 تريليون متر مكعب، بزيادة قدرها 2.4٪ عن العام السابق.وبلغت احتياطات الغاز الطبيعي في دول أوبك 75.12 تريليون متر مكعب، ما يعادل زيادة قدرها 1.2٪ عن عام 2021، وفقًا للبيان.
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أوبك, سوق النفط, بيع النفط, العالم, أخبار العالم الآن
أوبك, سوق النفط, بيع النفط, العالم, أخبار العالم الآن

أوبك: احتياطات النفط العالمية ترتفع بنسبة 1.1٪ وتصل إلى 1.564 تريليون برميل في 2022

00:49 GMT 12.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
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أفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بأن حجم الاحتياطات العالمية المثبتة للنفط في نهاية عام 2022 زاد بنسبة 1.1٪ مقارنة بعام 2021 وبلغ 1.564 تريليون برميل.
وقالت أوبك في النشرة الإحصائية السنوية: "بلغت الاحتياطات المؤكدة للنفط الخام في العالم 1.564 تريليون برميل (مليار برميل) في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 17 مليار برميل أو 1.1٪ عن مستويات عام 2021".
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وأضاف البيان: "ارتفعت الاحتياطات المؤكدة للنفط الخام في دول الأعضاء في أوبك بشكل طفيف إلى 1.244 تريليون برميل في نهاية عام 2022، بعد انخفاض في عام 2021".
وفي الوقت نفسه، أضافت المنظمة أن احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة في العالم في نهاية عام 2022 بلغت حوالي 210.06 تريليون متر مكعب، بزيادة قدرها 2.4٪ عن العام السابق.
وبلغت احتياطات الغاز الطبيعي في دول أوبك 75.12 تريليون متر مكعب، ما يعادل زيادة قدرها 1.2٪ عن عام 2021، وفقًا للبيان.
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