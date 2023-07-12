https://sputnikarabic.ae/20230712/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدد-من-المناطق-الأوكرانية-1079009933.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطق سومي، وبولتافا، وتشيرنيهيف، وكيروفوهراد،... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T22:02+0000
2023-07-12T22:02+0000
2023-07-12T22:02+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة الإنذار في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء حتى الساعة 00:10 بتوقيت موسكو يوم الخميس.كما تم إعلان حالة الإنذار في كييف في الساعة 00:14 بتوقيت موسكو، وبعد دقيقة من ذلك - في جميع مناطق محافظة كييف.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-شمال-وشرق-أوكرانيا-1078969225.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطق سومي، وبولتافا، وتشيرنيهيف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة الإنذار في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء حتى الساعة 00:10 بتوقيت موسكو يوم الخميس.
كما تم إعلان حالة الإنذار في كييف في الساعة 00:14 بتوقيت موسكو، وبعد دقيقة من ذلك - في جميع مناطق محافظة كييف.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.