https://sputnikarabic.ae/20230712/إيران-وكينيا-توقعان-5-وثائق-تعاون-ومذكرات-تفاهم-في-مجالات-عدة-1078987773.html
إيران وكينيا توقعان 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة
إيران وكينيا توقعان 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة
وقّعت إيران وكينيا، اليوم الأربعاء، 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، على رأسها الاقتصاد، وذلك على هامش زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وشهد الجانبان الإيراني والكيني التوقيع على 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، ومصايد الأسماك، والتعليم المهني، والاقتصاد.وأضاف أنه "تم الاتفاق على قيام إيران ببناء مصنع لتجميع السيارات في كينيا"، بالإضافة إلى إنتاج سيارات إيرانية بأسماء سواحلية في كينيا.وتابع: "نأمل باستضافة رئيس كينيا في طهران قريبًا، وأن نشهد تطورا متزايدا في العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى مقبول".ووصل رئيسي، قبل ساعات إلى نيروبي، في مستهل جولة أفريقية تشمل بالإضافة إلى كينيا، كلا من زيمبابوي وأوغندا، في أول جولة من نوعها لرئيس إيراني للقارة الأفريقية منذ نحو 11 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الأولى-منذ-11-عاما-الرئيس-الإيراني-يبدأ-الثلاثاء-جولة-أفريقية-تشمل-3-دول-1078866436.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران وكينيا توقعان 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة
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وقّعت إيران وكينيا، اليوم الأربعاء، 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، على رأسها الاقتصاد، وذلك على هامش زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى كينيا، ضمن جولة أفريقية.
طهران - سبوتنيك
. وشهد الجانبان الإيراني والكيني التوقيع على 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، ومصايد الأسماك، والتعليم المهني، والاقتصاد.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، إن "كينيا ترحب برجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على قيام إيران
ببناء مصنع لتجميع السيارات في كينيا"، بالإضافة إلى إنتاج سيارات إيرانية بأسماء سواحلية في كينيا.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "قارة أفريقيا تحظى بطاقات وموارد طبيعية ومعدنية، ولدينا نحن أيضا الكثير من الطاقات حيث يمكن أن يساعد تبادل هذه الطاقات على النهوض بالبلدين".
وتابع: "نأمل باستضافة رئيس كينيا في طهران قريبًا، وأن نشهد تطورا متزايدا في العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى مقبول".
ووصل رئيسي، قبل ساعات إلى نيروبي، في مستهل جولة أفريقية
تشمل بالإضافة إلى كينيا، كلا من زيمبابوي وأوغندا، في أول جولة من نوعها لرئيس إيراني للقارة الأفريقية منذ نحو 11 عاما.