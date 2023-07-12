الجيش الإسرائيلي يفجر قنبلة باتجاه لبنانيين يقول إنهم حاولوا المساس بالسياج الحدودي.. فيديو
15:14 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 12.07.2023)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
فجر جنود إسرائيليون قنبلة باتجاه لبنانيين اقتربوا من الحدود بين البلدين، وسط حديث في إعلام لبناني عن سقوط 3 مصابين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اقترب عدد من المشتبه فيهم، في وقت سابق من اليوم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".
צה״ל שיבש ניסיון פגיעה במכשול הגבול עם לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 12, 2023
מספר חשודים התקרבו מוקדם יותר היום לגדר הגבול עם לבנון וניסו לחבל במרחב המכשול.
כוחות צה״ל זיהו אותם באופן מיידי והשתמשו באמצעים על מנת להרחיקם.
זהות החשודים לא ידועה >> pic.twitter.com/4KMm4CoTWB
ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة.
ويظهر في الفيديو 4 أشخاص على الأقل وهم يركضون بعد الانفجار إلى الجانب اللبناني.
من جانبها، قالت قناة "المنار" اللبنانية، التابعة لـ "حزب الله" في تغريدة على "تويتر": "جيش العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية مفرقعات نارية باتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي جنوب لبنان".
بالفيديو | جيش العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية مفرقعات نارية بإتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي جنوب لبنان#الوعد_الصادق #تموز_النصر pic.twitter.com/Lc9AtBdf25— قناة المنار (@TVManar1) July 12, 2023
في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية لإذاعة "صوت لبنان" عن سقوط ثلاثة جرحى مقابل موقع بركة ريشة في البستان، إثر تعرضهم لشظايا قنبلة رماها الجيش الإسرائيلي في الموقع.
وأضافت الإذاعة أن جراح المصابين وصفت بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة. وترددت معلومات أولية بأن الجرحى الثلاثة هم من عناصر "حزب الله" من دون أن يصدر بيان رسمي عن الحزب بهذا الخصوص حتى الساعة.