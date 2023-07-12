https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الإسرائيلي-يفجر-قنبلة-تجاه-لبنانيين-يقول-إنهم-حاولوا-المساس-بالسياج-الحدودي-فيديو-1079001847.html

الجيش الإسرائيلي يفجر قنبلة باتجاه لبنانيين يقول إنهم حاولوا المساس بالسياج الحدودي.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يفجر قنبلة باتجاه لبنانيين يقول إنهم حاولوا المساس بالسياج الحدودي.. فيديو

فجر جنود إسرائيليون قنبلة باتجاه لبنانيين اقتربوا من الحدود بين البلدين، وسط حديث في إعلام لبناني عن سقوط 3 مصابين. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T15:14+0000

2023-07-12T15:14+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اقترب عدد من المشتبه فيهم، في وقت سابق من اليوم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة.ويظهر في الفيديو 4 أشخاص على الأقل وهم يركضون بعد الانفجار إلى الجانب اللبناني.من جانبها، قالت قناة "المنار" اللبنانية، التابعة لـ "حزب الله" في تغريدة على "تويتر": "جيش العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية مفرقعات نارية باتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي جنوب لبنان".في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية لإذاعة "صوت لبنان" عن سقوط ثلاثة جرحى مقابل موقع بركة ريشة في البستان، إثر تعرضهم لشظايا قنبلة رماها الجيش الإسرائيلي في الموقع.وأضافت الإذاعة أن جراح المصابين وصفت بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة. وترددت معلومات أولية بأن الجرحى الثلاثة هم من عناصر "حزب الله" من دون أن يصدر بيان رسمي عن الحزب بهذا الخصوص حتى الساعة.

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