https://sputnikarabic.ae/20230712/المقداد-دمشق-تجري-ترتيبات-لإعادة-فتح-السفارة-السورية-في-تونس-1078997967.html
المقداد: دمشق تجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة السورية في تونس
المقداد: دمشق تجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة السورية في تونس
أكد كل من وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أهمية... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:51+0000
2023-07-12T13:51+0000
2023-07-12T13:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تونس
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ونقل المقداد خلال الاتصال تحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.وأكد الوزير المقداد الأهمية التي تعيرها سوريا لعلاقاتها مع تونس، وأنها تقوم باتخاذ جميع الإجراءات لتقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، بما في ذلك الترتيبات التي يتخذها الجانب السوري لإعادة فتح السفارة السورية في العاصمة التونسية، وتعيين سفير للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية خلال الفترة القصيرة المقبلة.وفي وقت سابق، بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
https://sputnikarabic.ae/20230412/سوريا-تعلن-إعادة-فتح-سفارتها-في-تونس-1075819043.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس
المقداد: دمشق تجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة السورية في تونس
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أكد كل من وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التشاور والتنسيق بين سوريا وتونس في مختلف المجالات.
ونقل المقداد خلال الاتصال تحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.
وتناول الوزيران أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيسين الأسد وسعيد، وأكدا أهمية تعزيز الأوضاع الإيجابية في الساحة العربية، بما ينعكس إيجابًا على القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
وأكد الوزير المقداد الأهمية التي تعيرها سوريا لعلاقاتها مع تونس، وأنها تقوم باتخاذ جميع الإجراءات لتقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، بما في ذلك الترتيبات التي يتخذها الجانب السوري لإعادة فتح السفارة السورية في العاصمة التونسية، وتعيين سفير للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، شدد وزير الخارجية التونسي على أهمية السير قدمًا باتجاه تعزيز العلاقات السورية التونسية نظرًا لما يربط البلدين الشقيقين من اهتمامات ومصالح مشتركة، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين تونس وسوريا في مختلف المجالات.
وفي وقت سابق، بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.