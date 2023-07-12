https://sputnikarabic.ae/20230712/عزف-النشيد-الوطني-الإسرائيلي-في-السعودية-للمرة-الأولى-فيديو-1078972979.html
عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية للمرة الأولى... فيديو
عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية للمرة الأولى... فيديو
عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، وذلك على هامش بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T05:47+0000
2023-07-12T05:47+0000
2023-07-12T05:47+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae93899efb8b66fb6d2f3d6d8b3afc7.jpg
ونشر "الحساب الرسمي لـ"الفيفا"، شريط فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الإلكترونية التي تنظم في السعودية، والذي ظهر خلاله لاعبو المنتخب الإسرائيلي المشاركون في البطولة للحظة قصيرة، مع العلم الإسرائيلي.وحسب الفيديو، الذي نشرته قناة "I24NEWS" الإسرائيلية، "تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال البطولة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، والتي تشرف عليها الفيفا".وقالت القناة إن "المنتخب الإسرائيلي وصل الجمعة الماضية إلى السعودية، عن طريق دولة الإمارات مع جوازاتهم الإسرائيلية، مشيرةً أن دخولهم إلى الدولة العربية، التي لا توجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، جرى بعد تنسيق مع منظمة الفيفا، المسؤولة عن الحدث".وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230709/بايدن-إسرائيل-والسعودية-مازالتا-بعيدتين-جدا-عن-اتفاق-تطبيع-العلاقات-1078893985.html
إسرائيل
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_dde502fe574402b0d44dbf1aee1d51e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, نادي الفيديو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, نادي الفيديو
عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية للمرة الأولى... فيديو
تابعنا عبر
عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، وذلك على هامش بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية.
ونشر "الحساب الرسمي لـ"الفيفا"، شريط فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الإلكترونية التي تنظم في السعودية، والذي ظهر خلاله لاعبو المنتخب الإسرائيلي المشاركون في البطولة للحظة قصيرة، مع العلم الإسرائيلي.
وحسب الفيديو، الذي نشرته قناة
"I24NEWS" الإسرائيلية، "تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال البطولة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، والتي تشرف عليها الفيفا".
وقالت القناة إن "المنتخب الإسرائيلي وصل الجمعة الماضية إلى السعودية، عن طريق دولة الإمارات مع جوازاتهم الإسرائيلية، مشيرةً أن دخولهم إلى الدولة العربية، التي لا توجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، جرى بعد تنسيق مع منظمة الفيفا، المسؤولة عن الحدث".
وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.
لكن الرياض
أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.