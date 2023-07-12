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https://sputnikarabic.ae/20230712/غوتيريش-يطلب-من-بوتين-تمديد-صفقة-الحبوب-لأشهر-1079007173.html
غوتيريش يطلب من بوتين تمديد "صفقة الحبوب" لأشهر
غوتيريش يطلب من بوتين تمديد "صفقة الحبوب" لأشهر
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، تضمن مقترحًا لتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T20:08+0000
2023-07-12T20:08+0000
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
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وأردف دوجاريك، خلال إفادة صحافية: "كجزء من جهوده المستمرة، أرسل الأمين العام خطابًا أمس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضمن إطارًا مقترحًا لمواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم (المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب) مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن غوتيريش اقترح في خطابه إلى بوتين أمس تمديد صفقة الحبوب لعدة أشهر، إلى أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ربط فرع للبنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" للتحويلات المالية.وأردف أردوغان، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس: "نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بعين الاعتبار".وختم أردوغان: "نواصل مباحثاتنا بشأن تمديد صفقة الحبوب. إن زيلينسكي يؤيد تمديد صفقة الحبوب، وقدم بوتين بعض الاقتراحات بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل "منذ البداية جهودًا حثيثة مع الحلفاء لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230712/أردوغان-نعمل-على-حل-مشكلة-تمديد-صفقة-الحبوب-مع-أخذ-اقتراحات-بوتين-في-الاعتبار-1079002150.html
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منظمة الأمم المتحدة, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, روسيا

غوتيريش يطلب من بوتين تمديد "صفقة الحبوب" لأشهر

20:08 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Илья Наймушин
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أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، تضمن مقترحًا لتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها المقرر في 17 تموز/ يوليو الجاري، حسبما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأردف دوجاريك، خلال إفادة صحافية: "كجزء من جهوده المستمرة، أرسل الأمين العام خطابًا أمس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضمن إطارًا مقترحًا لمواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم (المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب) مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود".
الهدف هو إزالة العقبات التي تحول دون تحويل الأموال عبر البنك الزراعي الروسي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا الاتحادية، وفي الوقت ذاته ضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
أردوغان: نعمل على حل مشكلة تمديد "صفقة الحبوب" مع أخذ اقتراحات بوتين في الاعتبار
15:39 GMT
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن غوتيريش اقترح في خطابه إلى بوتين أمس تمديد صفقة الحبوب لعدة أشهر، إلى أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ربط فرع للبنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" للتحويلات المالية.
من جانبه، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة تعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد.
وأردف أردوغان، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس: "نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بعين الاعتبار".
وختم أردوغان: "نواصل مباحثاتنا بشأن تمديد صفقة الحبوب. إن زيلينسكي يؤيد تمديد صفقة الحبوب، وقدم بوتين بعض الاقتراحات بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل "منذ البداية جهودًا حثيثة مع الحلفاء لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".
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