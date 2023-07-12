https://sputnikarabic.ae/20230712/غوتيريش-يطلب-من-بوتين-تمديد-صفقة-الحبوب-لأشهر-1079007173.html

غوتيريش يطلب من بوتين تمديد "صفقة الحبوب" لأشهر

غوتيريش يطلب من بوتين تمديد "صفقة الحبوب" لأشهر

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، تضمن مقترحًا لتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T20:08+0000

2023-07-12T20:08+0000

2023-07-12T20:08+0000

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

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وأردف دوجاريك، خلال إفادة صحافية: "كجزء من جهوده المستمرة، أرسل الأمين العام خطابًا أمس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضمن إطارًا مقترحًا لمواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم (المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب) مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن غوتيريش اقترح في خطابه إلى بوتين أمس تمديد صفقة الحبوب لعدة أشهر، إلى أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ربط فرع للبنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" للتحويلات المالية.وأردف أردوغان، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس: "نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بعين الاعتبار".وختم أردوغان: "نواصل مباحثاتنا بشأن تمديد صفقة الحبوب. إن زيلينسكي يؤيد تمديد صفقة الحبوب، وقدم بوتين بعض الاقتراحات بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل "منذ البداية جهودًا حثيثة مع الحلفاء لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

https://sputnikarabic.ae/20230712/أردوغان-نعمل-على-حل-مشكلة-تمديد-صفقة-الحبوب-مع-أخذ-اقتراحات-بوتين-في-الاعتبار-1079002150.html

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