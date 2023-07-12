https://sputnikarabic.ae/20230712/مسؤول-روسي-أمريكا-منعت-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-وتركتها-في-غرفة-الانتظار-1079003113.html

مسؤول روسي: أمريكا منعت انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتركتها في "غرفة الانتظار"

مسؤول روسي: أمريكا منعت انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتركتها في "غرفة الانتظار"

قال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فعلياً منعت، خلال قمة... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T16:20+0000

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وأضاف غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن مقتنعون بأن إجبار كييف على السلام هو الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة التي حددها الرئيس، فلاديمير بوتين". وتابع "أما بالنسبة للغرب، فإنه لم يقتنع بعد بعدم جدوى المواجهة العسكرية مع روسيا".وأشار غافريلوف إلى أن خيبة الأمل والتشاؤم طغت على قمة الناتو، موضحاً: "زاد تشاؤم الناتو بسبب الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة لأوكرانيا". وأردف "الآن هم لا يتحدثون عن انتصار أوكرانيا، ولكن فقط عن الحاجة إلى الحفاظ على قدرتها الدفاعية".وفي وقت سابق، شدد الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، على أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يتوقعه فلاديمير زيلينسكي من قمة الناتو، بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، هو ضمانات لمزيد من المساعدة العسكرية.تجدر الإشارة إلى أن كييف بدأت ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 حزيران/ يونيو على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، إذ ألقت كييف ألوية قتالية دربها حلف "الناتو" مسلحة بمعدات غربية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أن خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت أكثر 26 ألف عسكري و3 آلاف قطعة من المعدات العسكرية المختلفة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهداف الهجوم المضاد على أي من المحاور.

https://sputnikarabic.ae/20230711/أمين-عام-الناتو-يشترط-فوز-أوكرانيا-لانضمامها-إلى-الحلف--عاجل-1078964143.html

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