https://sputnikarabic.ae/20230711/أمين-عام-الناتو-يشترط-فوز-أوكرانيا-لانضمامها-إلى-الحلف--عاجل-1078964143.html
الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط". 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T17:03+0000
2023-07-11T17:03+0000
2023-07-11T17:20+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102737/79/1027377916_0:118:2200:1356_1920x0_80_0_0_150e802664a427e9e5e2571dbec6b8e3.jpg
وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.فيما أعلن مكتب زيلينسكي أن "كييف كانت تعلم مسبقًا أنها لن تتلقى دعوة محددة (للانضمام) لحلف الناتو في قمة فيلنيوس.واعتبر بيان الناتو أن "سياسة الصين تمثل تحديًا لمصالح الناتو وأمنه لكن الحلف سيظل منفتحا على التفاعل مع بكين". وأضاف البيان أن "الناتو سيعمل على تعزيز الدفاع الصاروخي في أوروبا بما في ذلك نشر الأنظمة الحديثة بشكل دوري".وذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الثلاثاء بناءً على وثيقة مسربة، أن مسودة البيان الختامي لحلف الناتو، الذي سيتم نشره بعد القمة في فيلنيوس، يحتوي على مطالب من كييف، لكنه لا يشير إلى الإطار الزمني والتفاصيل الخاصة بقبول أوكرانيا المحتمل كعضو في الناتو.وجاء في بيان الصحيفة الألمانية، الذي لا يزال من الممكن تعديله، أن "النسخة الحالية من الوثيقة تنص على أن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"، هو وعد تم قطعه في قمة بوخارست في عام 2008. ولكن لم يتم الحديث عن جدول زمني لوقت الدخول".
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102737/79/1027377916_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_7f22226630ddd192a4ca3d0071665121.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الناتو, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
17:03 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 17:20 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".
وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".
فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
إذا لم تفز أوكرانيا، فلن يتم إثارة مسألة عضويتها في الناتو على الإطلاق.
فيما أعلن مكتب زيلينسكي أن "كييف كانت تعلم مسبقًا أنها لن تتلقى دعوة محددة (للانضمام) لحلف الناتو في قمة فيلنيوس.
واعتبر بيان الناتو أن "سياسة الصين تمثل تحديًا لمصالح الناتو وأمنه لكن الحلف سيظل منفتحا على التفاعل مع بكين".
دول الناتو توافق على تكثيف التدريب والتمارين التي تركز على البعد النووي للنزاعات المحتملة.
وأضاف البيان أن "الناتو سيعمل على تعزيز الدفاع الصاروخي في أوروبا بما في ذلك نشر الأنظمة الحديثة بشكل دوري".
دول الناتو توافق على إنشاء مركز بحري لأمن البنية التحتية الحساسة تحت سطح البحر.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الثلاثاء بناءً على وثيقة مسربة، أن مسودة البيان الختامي لحلف الناتو، الذي سيتم نشره بعد القمة في فيلنيوس، يحتوي على مطالب من كييف، لكنه لا يشير إلى الإطار الزمني والتفاصيل الخاصة بقبول أوكرانيا المحتمل كعضو في الناتو.
وجاء في بيان الصحيفة الألمانية
، الذي لا يزال من الممكن تعديله، أن "النسخة الحالية من الوثيقة تنص على أن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"، هو وعد تم قطعه في قمة بوخارست في عام 2008. ولكن لم يتم الحديث عن جدول زمني لوقت الدخول".