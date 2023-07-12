https://sputnikarabic.ae/20230712/نصر-الله-العملية-في-جنين-كانت-تهدف-إلى-إعادة-الردع-وإسرائيل-فشلت-1079005584.html
نصر الله: العملية في جنين كانت تهدف إلى إعادة الردع وإسرائيل فشلت
نصر الله: العملية في جنين كانت تهدف إلى إعادة الردع وإسرائيل فشلت
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية، كانت تهدف إلى إعادة الردع، لكن تل أبيب فشلت... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T18:52+0000
2023-07-12T18:52+0000
2023-07-12T18:52+0000
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وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في الذكرى السنوية الـ 17 لحرب لبنان الثانية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وفق قناة "الميادين" اللبنانية.وقال الأمين العام لـ "حزب الله": "الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".ومضى بقوله: "هدف الإسرائيليين من عدوان جنين كان استعادة الردع ولكنهم حصلوا على صورة معاكسة تماماً".والأسبوع الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شاركت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.وفي أعقاب ذلك، نفذ فلسطينيون عدة عمليات إطلاق نار ودهس، وصلت بما في ذلك إلى تل أبيب مخلفة قتلى وجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20230706/مقتل-إسرائيلي-إثر-إطلاق-نار-قرب-مستوطنة-كدوميم-في-الضفة-الغربية-1078802606.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نصر الله: العملية في جنين كانت تهدف إلى إعادة الردع وإسرائيل فشلت
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية، كانت تهدف إلى إعادة الردع، لكن تل أبيب فشلت في ذلك.
وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في الذكرى السنوية الـ 17 لحرب لبنان الثانية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وفق قناة
"الميادين" اللبنانية.
وقال الأمين العام لـ "حزب الله": "الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".
ومضى بقوله: "هدف الإسرائيليين من عدوان جنين كان استعادة الردع ولكنهم حصلوا على صورة معاكسة تماماً".
والأسبوع الماضي، شن الجيش الإسرائيلي
عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شاركت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
وفي أعقاب ذلك، نفذ فلسطينيون
عدة عمليات إطلاق نار ودهس، وصلت بما في ذلك إلى تل أبيب مخلفة قتلى وجرحى.