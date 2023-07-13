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https://sputnikarabic.ae/20230713/باحثون-يكشفون-عن-فوائد-صحية-جديدة-للبطيخ-1079042425.html
باحثون يكشفون عن فوائد صحية جديدة للبطيخ
باحثون يكشفون عن فوائد صحية جديدة للبطيخ
اكتشف باحثون فوائد صحية جديدة للبطيخ تضاف إلى سلسلة الفوائد المعروفة التي توصل لها العلم سابقا، ما يجعله فريدا وفائقا من ناحية المغذيات الموجودة به. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:13+0000
2023-07-13T15:13+0000
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وأشارت دراسة حديثة نُشرت في "Nutrients" إلى أن البطيخ يمكن أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية والجودة العامة للنظام الغذائي لدى كل من الأطفال والبالغين.اكتشفت هذه الدراسة، استنادًا إلى تحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، أن الجودة الإجمالية للنظام الغذائي كانت أفضل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين تناولوا البطيخ مقارنة بمن لم يتناولوه.وفقًا للدراسة، كان مستهلكو البطيخ من الأطفال والبالغين يتناولون كميات أكبر من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى، في حين أن تناولهم أقل من السكريات المضافة وإجمالي الأحماض الدهنية المشبعة.بالإضافة إلى دراسة "NHANES"، هناك دراسة جديدة أخرى نُشرت أيضًا في "Nutrients" تعتمد على العمل السابق في هذا المجال من البحث لإظهار أن مكملات عصير البطيخ تحمي وظائف الأوعية الدموية أثناء ارتفاع السكر في الدم.أجريت هذه الدراسة في جامعة ولاية لويزيانا، واختبرت تأثيرات مكملات عصير البطيخ اليومية لمدة أسبوعين، وبحثت على وجه التحديد التأثيرات المعدلة المفيدة المحتملة للسيترولين والأرجنينن وهما مركبان يوجدان في البطيخ - على التوافر البيولوجي لأكسيد النيتريك وتقلب معدل ضربات القلب.قال الدكتور جاك لوسو، أستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيا: "نحن نقر بأنه على الرغم من أن حجم العينة كان صغيرًا (18 شابًا وشابة يتمتعون بصحة جيدة) وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذه الدراسة تضيف إلى المجموعة الحالية من الأدلة التي تدعم تناول البطيخ بانتظام لصحة القلب وعملية التمثيل الغذائي".وتابع "بالإضافة إلى السيترولين والأرجنينن يعد البطيخ مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C والليكوبين - وكلها يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتؤدي دورًا في الوقاية من أمراض القلب".يشار الى ان البطيخ هو فاكهة غنية بالمغذيات ومصدر ممتاز لفيتامين C (%25 من الكمية الموصى بها يوميا "DV")، ومصدر لفيتامين B6 بنسبة (8% DV) وطريقة مهمة للبقاء رطباً (92% ماء)، مع 80 سعرة حرارية فقط لكل 2 كوب.
https://sputnikarabic.ae/20210324/5-فوائد-مذهلة-من-تناول-البطيخ-1048452095.html
https://sputnikarabic.ae/20210420/فوائد-سحرية-للبطيخ-كيف-يمكن-انتقاء-أفضل-ثمرة-1048752755.html
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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, منوعات, أخبار العالم الآن
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, منوعات, أخبار العالم الآن

باحثون يكشفون عن فوائد صحية جديدة للبطيخ

15:13 GMT 13.07.2023
© AP Photo / Nikolas Giakoumidisالبطيخ
البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Nikolas Giakoumidis
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اكتشف باحثون فوائد صحية جديدة للبطيخ تضاف إلى سلسلة الفوائد المعروفة التي توصل لها العلم سابقا، ما يجعله فريدا وفائقا من ناحية المغذيات الموجودة به.
وأشارت دراسة حديثة نُشرت في "Nutrients" إلى أن البطيخ يمكن أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية والجودة العامة للنظام الغذائي لدى كل من الأطفال والبالغين.
اكتشفت هذه الدراسة، استنادًا إلى تحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، أن الجودة الإجمالية للنظام الغذائي كانت أفضل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين تناولوا البطيخ مقارنة بمن لم يتناولوه.
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وفقًا للدراسة، كان مستهلكو البطيخ من الأطفال والبالغين يتناولون كميات أكبر من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى، في حين أن تناولهم أقل من السكريات المضافة وإجمالي الأحماض الدهنية المشبعة.
بالإضافة إلى دراسة "NHANES"، هناك دراسة جديدة أخرى نُشرت أيضًا في "Nutrients" تعتمد على العمل السابق في هذا المجال من البحث لإظهار أن مكملات عصير البطيخ تحمي وظائف الأوعية الدموية أثناء ارتفاع السكر في الدم.
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أجريت هذه الدراسة في جامعة ولاية لويزيانا، واختبرت تأثيرات مكملات عصير البطيخ اليومية لمدة أسبوعين، وبحثت على وجه التحديد التأثيرات المعدلة المفيدة المحتملة للسيترولين والأرجنينن وهما مركبان يوجدان في البطيخ - على التوافر البيولوجي لأكسيد النيتريك وتقلب معدل ضربات القلب.
قال الدكتور جاك لوسو، أستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيا: "نحن نقر بأنه على الرغم من أن حجم العينة كان صغيرًا (18 شابًا وشابة يتمتعون بصحة جيدة) وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذه الدراسة تضيف إلى المجموعة الحالية من الأدلة التي تدعم تناول البطيخ بانتظام لصحة القلب وعملية التمثيل الغذائي".
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وتابع "بالإضافة إلى السيترولين والأرجنينن يعد البطيخ مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C والليكوبين - وكلها يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتؤدي دورًا في الوقاية من أمراض القلب".
يشار الى ان البطيخ هو فاكهة غنية بالمغذيات ومصدر ممتاز لفيتامين C (%25 من الكمية الموصى بها يوميا "DV")، ومصدر لفيتامين B6 بنسبة (8% DV) وطريقة مهمة للبقاء رطباً (92% ماء)، مع 80 سعرة حرارية فقط لكل 2 كوب.
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