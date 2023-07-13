https://sputnikarabic.ae/20230713/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلق-على-لقائه-بالرئيس-المصري-في-القاهرة-1079032962.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة
علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي بحثا خلاله... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:46+0000
2023-07-13T11:46+0000
2023-07-13T11:46+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وكتب أحمد على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي.ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليًا وتداعياته السلبية على دول الجوار.كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، بالتنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.وتستمر الاشتباكات العنيفة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، إذ تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/السيسي-وآبي-أحمد-يبحثان-مستجدات-الأزمة-السودانية-وقضية-سد-النهضة-1079016357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة
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علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي بحثا خلاله مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة.
وكتب أحمد على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر
بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي.
ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليًا وتداعياته السلبية على دول الجوار.
كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية
بالوسائل السلمية، بالتنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.
وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.
وتستمر الاشتباكات العنيفة في السودان
بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، إذ تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.