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https://sputnikarabic.ae/20230713/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلق-على-لقائه-بالرئيس-المصري-في-القاهرة-1079032962.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة
علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي بحثا خلاله... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:46+0000
2023-07-13T11:46+0000
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وكتب أحمد على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي.ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليًا وتداعياته السلبية على دول الجوار.كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، بالتنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.وتستمر الاشتباكات العنيفة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، إذ تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/السيسي-وآبي-أحمد-يبحثان-مستجدات-الأزمة-السودانية-وقضية-سد-النهضة-1079016357.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة

11:46 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي بحثا خلاله مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة.
وكتب أحمد على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي.
ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليًا وتداعياته السلبية على دول الجوار.
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
السيسي وآبي أحمد يبحثان مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة
06:42 GMT
كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، بالتنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.
وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.
وتستمر الاشتباكات العنيفة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، إذ تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
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