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https://sputnikarabic.ae/20230713/لبنان-قرار-البرلمان-الأوروبي-بإبقاء-النازحين-السوريين-لدينا-مرفوض-1079039471.html
لبنان: قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين لدينا مرفوض
لبنان: قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين لدينا مرفوض
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم الخميس، أن ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:57+0000
2023-07-13T13:59+0000
العالم العربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال شرف الدين في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الجامع والهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر الوضع وكأن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي ويستطيع أن يأخذ قرارات بالنيابة عنه"، مضيفًا: "القرار مرفوض رفضًا باتًا، وهو قرار تعسفي وجائر بحق لبنان".وأدان الوزير شرف الدين القرار "لأنه يمثل تدخلًا في شؤون دول مستقلة"، وطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار عنه، لافتًا إلى أن لبنان مُصر على المضي قدمًا في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20230701/وزير-المهجرين-اللبناني-لـسبوتنيك-سوريا-مستعدة-لاستقبال-180-ألف-نازح-كمرحلة-أولى-1078645566.html
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العالم العربي
العالم العربي

لبنان: قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين لدينا مرفوض

13:57 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . MONDIR Sعودة نازحين سورين إلى ريف اللاذقية
عودة نازحين سورين إلى ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
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أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم الخميس، أن ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر أن لبنان "مستعمرة في الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضًا باتًا.
بيروت - سبوتنيك. وقال شرف الدين في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الجامع والهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر الوضع وكأن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي ويستطيع أن يأخذ قرارات بالنيابة عنه"، مضيفًا: "القرار مرفوض رفضًا باتًا، وهو قرار تعسفي وجائر بحق لبنان".
وزير المهجرين اللبنانيين عصام شرف الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى
1 يوليو, 10:08 GMT
وأدان الوزير شرف الدين القرار "لأنه يمثل تدخلًا في شؤون دول مستقلة"، وطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار عنه، لافتًا إلى أن لبنان مُصر على المضي قدمًا في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
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