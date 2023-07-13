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https://sputnikarabic.ae/20230713/مفاوضات-لتجميع-لادا-الروسية-في-دول-عربية-منها-مصر-والجزائر-1079037640.html
مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر
مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر
أعلن رئيس شركة السيارات "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة بدأت مفاوضات مع دول الخليج العربية حول تنظيم تصدير وتجميع "لادا". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:37+0000
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وقال رئيس الشركة إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط، وقال: "نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع".وأشار سوكولوف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية ترى إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، "إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا"، ومن بين دول جنوب شرق آسيا، وصف رئيس الشركة فيتنام بأنها الشريك الواعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن "أفتوفاز" مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا، وفقا لموقع "برايم".
https://sputnikarabic.ae/20230612/أفتوفاز-الروسية-تعتزم-تصدير-نحو-50-ألف-سيارة--في-2024-1078015239.html
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روسيا, العالم العربي, منوعات
روسيا, العالم العربي, منوعات

مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر

13:37 GMT 13.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورАвтовыставка "Auto Tuning Show"زائرة بالقرب من سيارة "لادا بريورا" في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو.
Автовыставка Auto Tuning Showزائرة بالقرب من سيارة لادا بريورا في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن رئيس شركة السيارات "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة بدأت مفاوضات مع دول الخليج العربية حول تنظيم تصدير وتجميع "لادا".
وقال رئيس الشركة إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط، وقال: "نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع".
سيارات لادا من إنتاج شركة أفتوفاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
"أفتوفاز" الروسية تعتزم تصدير نحو 50 ألف سيارة في 2024
12 يونيو, 01:41 GMT
وأشار سوكولوف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية ترى إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، "إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا"، ومن بين دول جنوب شرق آسيا، وصف رئيس الشركة فيتنام بأنها الشريك الواعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن "أفتوفاز" مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا، وفقا لموقع "برايم".
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