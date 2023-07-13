https://sputnikarabic.ae/20230713/مفاوضات-لتجميع-لادا-الروسية-في-دول-عربية-منها-مصر-والجزائر-1079037640.html

مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر

مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر

أعلن رئيس شركة السيارات "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة بدأت مفاوضات مع دول الخليج العربية حول تنظيم تصدير وتجميع "لادا". 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T13:37+0000

2023-07-13T13:37+0000

2023-07-13T13:37+0000

مجتمع

روسيا

العالم العربي

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071620796_0:152:3211:1958_1920x0_80_0_0_98a0256ee8f840422d69d687fa8799e9.jpg

وقال رئيس الشركة إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط، وقال: "نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع".وأشار سوكولوف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية ترى إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، "إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا"، ومن بين دول جنوب شرق آسيا، وصف رئيس الشركة فيتنام بأنها الشريك الواعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن "أفتوفاز" مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا، وفقا لموقع "برايم".

https://sputnikarabic.ae/20230612/أفتوفاز-الروسية-تعتزم-تصدير-نحو-50-ألف-سيارة--في-2024-1078015239.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, منوعات