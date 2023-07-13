https://sputnikarabic.ae/20230713/مفاوضات-لتجميع-لادا-الروسية-في-دول-عربية-منها-مصر-والجزائر-1079037640.html
مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر
مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر
أعلن رئيس شركة السيارات "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة بدأت مفاوضات مع دول الخليج العربية حول تنظيم تصدير وتجميع "لادا". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T13:37+0000
2023-07-13T13:37+0000
2023-07-13T13:37+0000
مجتمع
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منوعات
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وقال رئيس الشركة إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط، وقال: "نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع".وأشار سوكولوف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية ترى إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، "إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا"، ومن بين دول جنوب شرق آسيا، وصف رئيس الشركة فيتنام بأنها الشريك الواعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن "أفتوفاز" مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا، وفقا لموقع "برايم".
https://sputnikarabic.ae/20230612/أفتوفاز-الروسية-تعتزم-تصدير-نحو-50-ألف-سيارة--في-2024-1078015239.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي, منوعات
روسيا, العالم العربي, منوعات
مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر
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أعلن رئيس شركة السيارات "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة بدأت مفاوضات مع دول الخليج العربية حول تنظيم تصدير وتجميع "لادا".
وقال رئيس الشركة إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط، وقال: "نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع".
وأشار سوكولوف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية ترى إمكانات كبيرة في تطوير
العلاقات مع القارة الأفريقية، "إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا"، ومن بين دول جنوب شرق آسيا، وصف رئيس الشركة فيتنام بأنها الشريك الواعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن "أفتوفاز" مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا، وفقا لموقع "برايم".