https://sputnikarabic.ae/20230612/أفتوفاز-الروسية-تعتزم-تصدير-نحو-50-ألف-سيارة--في-2024-1078015239.html
"أفتوفاز" الروسية تعتزم تصدير نحو 50 ألف سيارة في 2024
"أفتوفاز" الروسية تعتزم تصدير نحو 50 ألف سيارة في 2024
صرح رئيس شركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة تخطط لتصدير 10-15 ألف سيارة "لادا" في عام 2023 ليصل حتى 50 ألفاً في السنة التالية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T01:41+0000
2023-06-12T01:41+0000
2023-06-12T01:41+0000
أفتو فاز
إنتاج
روسيا
سيارة لادا غرانتا
سيارة لادا فيستا
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سوتشي - سبوتنيك. وقال سوكولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على حجم صادرات "أفتوفاز" للعام الحالي، "لقد بدأنا للتو في تغيير برامجنا التصديرية. وستعتمد إلى حد كبير على استعداد شركائنا على مستوى القرارات الحكومية... لدينا مرافق تجميع في أوزبكستان وكازاخستان، وهي جاهزة للانطلاق، ولكن هناك من الضروري اتخاذ تدابير حكومية معينة للتنظيم الفني".وتابع رئيس شركة "أفتوفاز"، أن "الخطة للعام المقبل تبلغ نحو 50 ألف سيارة.وكانت شركة "أفتوفاز" قد أعلنت في بداية العام عن خطط لتصدير 30 ألف سيارة في عام 2023، ولاحقاً في فبراير/شباط، أعلن دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء الروسي، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس إدارة "أفتوفاز"، أنه سيتم مراجعة برنامج تصدير الشركة.وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسانت بطرسبرغ، وبمنتصف شهر مايو من العام الماضي، نقلت شركة "رينو " الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: فيستا ولارغوس وغرانتا ونيفا.وبلغت مبيعات الشركة من السيارات في عام 2022 إلى 188.6 ألف مركبة (-46٪ عن عام 2021).
https://sputnikarabic.ae/20221226/الإنتاج-الضخم-للسيارة-الكهربائية-لادا-يبدأ-في-عام-2024-1071612303.html
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أفتو فاز, إنتاج, روسيا, سيارة لادا غرانتا, سيارة لادا فيستا
أفتو فاز, إنتاج, روسيا, سيارة لادا غرانتا, سيارة لادا فيستا
"أفتوفاز" الروسية تعتزم تصدير نحو 50 ألف سيارة في 2024
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صرح رئيس شركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة تخطط لتصدير 10-15 ألف سيارة "لادا" في عام 2023 ليصل حتى 50 ألفاً في السنة التالية.
سوتشي - سبوتنيك. وقال سوكولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على حجم صادرات "أفتوفاز" للعام الحالي، "لقد بدأنا للتو في تغيير برامجنا التصديرية. وستعتمد إلى حد كبير على استعداد شركائنا على مستوى القرارات الحكومية... لدينا مرافق تجميع في أوزبكستان وكازاخستان
، وهي جاهزة للانطلاق، ولكن هناك من الضروري اتخاذ تدابير حكومية معينة للتنظيم الفني".
وأضاف، "إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فقد يرتفع الرقم (حجم الصادرات)، وحتى الآن في حدود 10 آلاف، لكننا نتطلع إلى أنه إذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات في المستقبل القريب، فقد تزيد الصادرات بنسبة 50 بالمائة".
وتابع رئيس شركة "أفتوفاز"، أن "الخطة للعام المقبل تبلغ نحو 50 ألف سيارة.
وكانت شركة "أفتوفاز" قد أعلنت في بداية العام عن خطط لتصدير 30 ألف سيارة في عام 2023، ولاحقاً في فبراير/شباط، أعلن دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء الروسي، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس إدارة "أفتوفاز
"، أنه سيتم مراجعة برنامج تصدير الشركة.
26 ديسمبر 2022, 12:12 GMT
وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسانت بطرسبرغ، وبمنتصف شهر مايو من العام الماضي، نقلت شركة "رينو " الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات تجارية هي: فيستا ولارغوس وغرانتا ونيفا.
وبلغت مبيعات الشركة من السيارات في عام 2022 إلى 188.6 ألف مركبة (-46٪ عن عام 2021).