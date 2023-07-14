https://sputnikarabic.ae/20230714/العراق-يستدعي-سفيره-لدى-تركيا-بعد-رصد-تضخم-أمواله-1079075107.html
العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"
العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"
استدعت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، سفير البلاد لدى تركيا، بعد رصد "تضخم أمواله بطريقة غير مشروعة". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:32+0000
2023-07-14T17:32+0000
2023-07-14T17:32+0000
العراق
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جاء ذلك وفق بيان هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال بيان النزاهة إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله".وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".وأشار إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركية ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة لتسلم مهام عمله.
https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يعلن-تعيين-سفير-جديد-في-تركيا-1073534021.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"
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استدعت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، سفير البلاد لدى تركيا، بعد رصد "تضخم أمواله بطريقة غير مشروعة".
جاء ذلك وفق بيان
هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال بيان النزاهة إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله".
وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".
وأشار إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".
ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة
تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركية ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة لتسلم مهام عمله.