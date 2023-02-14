https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يعلن-تعيين-سفير-جديد-في-تركيا-1073534021.html

العراق يعلن تعيين سفير جديد في تركيا

العراق يعلن تعيين سفير جديد في تركيا

أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركيَّة ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T21:12+0000

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جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن اللجماوي سفير العراق الذي تم تعيينه خلال الفترة الأخيرة وصل مساء اليوم الثلاثاء العاصمة التركيَّة.وأوضح البيان أنه استقبل اللجماوي في المطار، مسؤولون من وزارة الخارجيَّة وعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيَّة العربيَّة المُعتمدين لدى تركيا.من جهته، قال السفير العراقي إنه سيبذل قصارى جُهده بهدف تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.ومن المقرر أن يبدأ السفير العراقي الجديد مهام عمله في سفارة بلاده في أنقرة اعتبارا من يوم الأربعاء.

https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يقدم-90-ألف-طن-من-النفط-إلى-سوريا-وتركيا-1073533020.html

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العراق, أخبار تركيا اليوم, سفير, العالم العربي, الأخبار