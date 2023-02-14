https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يعلن-تعيين-سفير-جديد-في-تركيا-1073534021.html
العراق يعلن تعيين سفير جديد في تركيا
العراق يعلن تعيين سفير جديد في تركيا
أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركيَّة ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T21:12+0000
2023-02-14T21:12+0000
2023-02-14T21:14+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
سفير
العالم العربي
الأخبار
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن اللجماوي سفير العراق الذي تم تعيينه خلال الفترة الأخيرة وصل مساء اليوم الثلاثاء العاصمة التركيَّة.وأوضح البيان أنه استقبل اللجماوي في المطار، مسؤولون من وزارة الخارجيَّة وعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيَّة العربيَّة المُعتمدين لدى تركيا.من جهته، قال السفير العراقي إنه سيبذل قصارى جُهده بهدف تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.ومن المقرر أن يبدأ السفير العراقي الجديد مهام عمله في سفارة بلاده في أنقرة اعتبارا من يوم الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يقدم-90-ألف-طن-من-النفط-إلى-سوريا-وتركيا-1073533020.html
العراق
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم, سفير, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار تركيا اليوم, سفير, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن تعيين سفير جديد في تركيا
21:12 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 21:14 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركيَّة ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن اللجماوي سفير العراق الذي تم تعيينه خلال الفترة الأخيرة وصل مساء اليوم الثلاثاء العاصمة التركيَّة.
وأوضح البيان أنه استقبل اللجماوي في المطار، مسؤولون من وزارة الخارجيَّة وعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيَّة العربيَّة المُعتمدين لدى تركيا.
من جهته، قال السفير العراقي
إنه سيبذل قصارى جُهده بهدف تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.
ومن المقرر أن يبدأ السفير العراقي الجديد مهام عمله في سفارة بلاده في أنقرة اعتبارا من يوم الأربعاء.