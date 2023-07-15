https://sputnikarabic.ae/20230715/اكتشف-علاجا-قاتلا-لسرطان-الدماغ-مبتعث-سعودي-يفوز-بجائزة-المؤتمر-السنوي-لكلية-الطب-في-هارفارد-1079102462.html
اكتشف علاجا قاتلا لسرطان الدماغ.. مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في هارفارد
اكتشف علاجا قاتلا لسرطان الدماغ.. مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في هارفارد
فاز مبتعث سعودي بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد، بعد اكتشافه دواء قاتلا لسرطانات الدماغ باستعمال فيروسات البرد. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T17:46+0000
2023-07-15T17:46+0000
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وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فإن وليد صديق المبتعث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فاز بالجائزة عن بحثه الذي توصل من خلاله إلى اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ.ونقلت عن الصديق قوله: "نستعمل حاليًا فيروسات البرد والذي تسمى (HSV) معدلة جينيًا، بحيث تكون مختصة فقط بقتل سرطان الدماغ".ومضى موضحا: "يتم نقل هذه الفيروسات عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات بالانتقال بشكل دقيق جدًا إلى موقع السرطان في الدماغ كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ مما يجعل من علاج مريض السرطان أمرًا صعبًا للغاية".وأشار الصديق إلى أن "البحث المنشور حاليًا في طور مراحل التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى (BWH) التابع للجامعة، حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية".
https://sputnikarabic.ae/20230223/دراسة-تكشف-عن-عقار-يكافح-أورام-الدماغ-1073936932.html
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الصحة, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اكتشف علاجا قاتلا لسرطان الدماغ.. مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في هارفارد
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فاز مبتعث سعودي بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد، بعد اكتشافه دواء قاتلا لسرطانات الدماغ باستعمال فيروسات البرد.
وبحسب صحيفة
"الوطن" السعودية، فإن وليد صديق المبتعث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فاز بالجائزة عن بحثه الذي توصل من خلاله إلى اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ.
ونقلت عن الصديق قوله: "نستعمل حاليًا فيروسات البرد والذي تسمى (HSV) معدلة جينيًا، بحيث تكون مختصة فقط بقتل سرطان الدماغ".
ومضى موضحا: "يتم نقل هذه الفيروسات عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات بالانتقال بشكل دقيق جدًا إلى موقع السرطان في الدماغ
كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ مما يجعل من علاج مريض السرطان أمرًا صعبًا للغاية".
وأشار الصديق إلى أن "البحث المنشور حاليًا في طور مراحل التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى (BWH) التابع للجامعة، حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية".