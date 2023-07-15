عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230715/اكتشف-علاجا-قاتلا-لسرطان-الدماغ-مبتعث-سعودي-يفوز-بجائزة-المؤتمر-السنوي-لكلية-الطب-في-هارفارد-1079102462.html
اكتشف علاجا قاتلا لسرطان الدماغ.. مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في هارفارد
اكتشف علاجا قاتلا لسرطان الدماغ.. مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في هارفارد
فاز مبتعث سعودي بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد، بعد اكتشافه دواء قاتلا لسرطانات الدماغ باستعمال فيروسات البرد. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T17:46+0000
2023-07-15T17:46+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
علوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/09/1048060877_0:392:1455:1210_1920x0_80_0_0_34f329a0d3d672a18ad51617bcca6d62.jpg
وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فإن وليد صديق المبتعث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فاز بالجائزة عن بحثه الذي توصل من خلاله إلى اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ.ونقلت عن الصديق قوله: "نستعمل حاليًا فيروسات البرد والذي تسمى (HSV) معدلة جينيًا، بحيث تكون مختصة فقط بقتل سرطان الدماغ".ومضى موضحا: "يتم نقل هذه الفيروسات عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات بالانتقال بشكل دقيق جدًا إلى موقع السرطان في الدماغ كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ مما يجعل من علاج مريض السرطان أمرًا صعبًا للغاية".وأشار الصديق إلى أن "البحث المنشور حاليًا في طور مراحل التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى (BWH) التابع للجامعة، حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية".
https://sputnikarabic.ae/20230223/دراسة-تكشف-عن-عقار-يكافح-أورام-الدماغ-1073936932.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/09/1048060877_0:255:1455:1346_1920x0_80_0_0_613c0523bc5432e14ee03b78b882b668.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اكتشف علاجا قاتلا لسرطان الدماغ.. مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في هارفارد

17:46 GMT 15.07.2023
© flickr.com / Ars Electronicaسرطان الدماغ
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© flickr.com / Ars Electronica
تابعنا عبرTelegramNabd
فاز مبتعث سعودي بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد، بعد اكتشافه دواء قاتلا لسرطانات الدماغ باستعمال فيروسات البرد.
وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فإن وليد صديق المبتعث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فاز بالجائزة عن بحثه الذي توصل من خلاله إلى اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ.
ونقلت عن الصديق قوله: "نستعمل حاليًا فيروسات البرد والذي تسمى (HSV) معدلة جينيًا، بحيث تكون مختصة فقط بقتل سرطان الدماغ".
تصميم أجهزة قياس حرارة صغيرة فريدة لعلاج الأورام في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
دراسة تكشف عن عقار يكافح أورام الدماغ
23 فبراير, 14:25 GMT
ومضى موضحا: "يتم نقل هذه الفيروسات عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات بالانتقال بشكل دقيق جدًا إلى موقع السرطان في الدماغ كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ مما يجعل من علاج مريض السرطان أمرًا صعبًا للغاية".
وأشار الصديق إلى أن "البحث المنشور حاليًا في طور مراحل التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى (BWH) التابع للجامعة، حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала