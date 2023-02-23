https://sputnikarabic.ae/20230223/دراسة-تكشف-عن-عقار-يكافح-أورام-الدماغ-1073936932.html
دراسة تكشف عن عقار يكافح أورام الدماغ
دراسة تكشف عن عقار يكافح أورام الدماغ
كشفت دراسة حديثة عن عقار يؤخر نمو الأورام ويعزز حساسية خلايا الورم الأرومي الدبقي للعلاجات المضادة للسرطان. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:25+0000
2023-02-23T14:25+0000
2023-02-23T14:25+0000
علوم
سرطانات
عقار
علاج الاكتئاب
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وأفاد موقع "سيانتيك دايلي" العلمي، بأنه بسبب طبيعته الشديدة العدوانية والقاتلة، فإن الورم الأرومي الدبقي، وهو نوع من سرطان الدماغ، غالبا ما يكون مقاوما للعلاجات التقليدية. نتيجة لذلك، أجرى الباحثون دراسات لبحث عن خصائص خلايا الورم الأرومي الدبقي، التي يمكن أن تشير إلى أهداف محتملة لتطوير الأدوية.ويكشف بحث جديد بقيادة العلماء في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، وهو عضو مؤسس في Mass General Brigham، أن الدواء الذي يثبط إنزيم stearoyl CoA Desaturase 1 (SCD) يتداخل مع هذه العملية، وعندما يُعطى للفئران المصابة بالورم الأرومي الدبقي، يؤخر الدواء نمو الورم ويزيد من حساسية خلايا الورم الأرومي الدبقي للعلاجات المضادة للسرطان. وقد تؤدي إلى خيارات علاجية جديدة للمرضى.خلال خطوة واحدة من تخليق دهونde novo ، يحولSCD الأحماض الدهنية المشبعة إلى أحماض دهنية أحادية غير مشبعة.وأظهر كريستيان بدر، دكتورا مساعد في علم الأعصاب في MGH وأستاذ مساعد في طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، وزملاؤه أن خلايا الورم الأرومي الدبقي تعتمد على تنشيط SCD وتوافر الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.في هذا البحث الجديد، اختبر الفريق القدرة المضادة للورم الأرومي الدبقي لمثبط SCD ، YTX-7739، الذي يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي ويتم تقييمه كدواء عن طريق الفم في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعلاج مرضى باركنسون.وجد الباحثون أن YTX-7739 كان ساما للخلايا الجذعية للورم الأرومي الدبقي المشتق من المريض. عن طريق منعSCD ، تراكمت الخلايا الكثير من الأحماض الدهنية المشبعة ، وهي عملية يشار إليها باسم السمية الدهنية. أيضا، عند إعطائه للفئران المصابة بأورام، يثبطYTX-7739 العمليات المشاركة في استقلاب الأحماض الدهنية في خلايا الورم الأرومي الدبقي ويزيد من حساسية الخلايا للعلاج الكيميائي التقليدي للورم الأرومي الدبقي.عند فحص الآليات التفصيلية وراء تأثيرات YTX-7739 على الخلايا، وجد العلماء أن مسار إشارات MEK / ERK يجعل خلايا الورم الأرومي الدبقي عرضة بشكل خاص لـYTX-7739، في حين أن مسار إشارات AMPK يعمل على حماية خلايا الورم الأرومي الدبقي ويمكن أن يجعلها مقاومة للورم الأرومي الدبقي. فقدان تخليق دهون de novo الذي يحدث عند وجود YTX-7739.
https://sputnikarabic.ae/20230120/دراسة-تكشف-عن-نبتة-صينية-مضادة-للأورام-الخبيثة-1072512966.html
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علوم, سرطانات, عقار, علاج الاكتئاب
علوم, سرطانات, عقار, علاج الاكتئاب
دراسة تكشف عن عقار يكافح أورام الدماغ
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كشفت دراسة حديثة عن عقار يؤخر نمو الأورام ويعزز حساسية خلايا الورم الأرومي الدبقي للعلاجات المضادة للسرطان.
وأفاد موقع "سيانتيك دايلي" العلمي، بأنه بسبب طبيعته الشديدة العدوانية والقاتلة، فإن الورم الأرومي الدبقي، وهو نوع من سرطان الدماغ، غالبا ما يكون مقاوما للعلاجات التقليدية. نتيجة لذلك، أجرى الباحثون دراسات لبحث عن خصائص خلايا الورم الأرومي الدبقي، التي يمكن أن تشير إلى أهداف محتملة لتطوير الأدوية.
ويكشف بحث جديد
بقيادة العلماء في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، وهو عضو مؤسس في Mass General Brigham، أن الدواء الذي يثبط إنزيم stearoyl CoA Desaturase 1 (SCD) يتداخل مع هذه العملية، وعندما يُعطى للفئران المصابة بالورم الأرومي الدبقي، يؤخر الدواء نمو الورم ويزيد من حساسية خلايا الورم الأرومي الدبقي للعلاجات المضادة للسرطان. وقد تؤدي إلى خيارات علاجية جديدة للمرضى.
خلال خطوة واحدة من تخليق دهونde novo ، يحولSCD الأحماض الدهنية المشبعة إلى أحماض دهنية أحادية غير مشبعة.
وأظهر كريستيان بدر، دكتورا مساعد في علم الأعصاب في MGH وأستاذ مساعد في طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، وزملاؤه أن خلايا الورم الأرومي الدبقي تعتمد على تنشيط SCD وتوافر الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.
في هذا البحث الجديد، اختبر الفريق القدرة المضادة للورم الأرومي الدبقي لمثبط SCD ، YTX-7739، الذي يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي ويتم تقييمه كدواء عن طريق الفم في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعلاج مرضى باركنسون.
وجد الباحثون أن YTX-7739 كان ساما للخلايا الجذعية للورم الأرومي الدبقي المشتق من المريض. عن طريق منعSCD ، تراكمت الخلايا الكثير من الأحماض الدهنية المشبعة ، وهي عملية يشار إليها باسم السمية الدهنية. أيضا، عند إعطائه للفئران المصابة بأورام، يثبطYTX-7739 العمليات المشاركة في استقلاب الأحماض الدهنية في خلايا الورم الأرومي الدبقي ويزيد من حساسية الخلايا للعلاج الكيميائي التقليدي للورم الأرومي الدبقي.
عند فحص الآليات التفصيلية وراء تأثيرات YTX-7739 على الخلايا، وجد العلماء أن مسار إشارات MEK / ERK يجعل خلايا الورم الأرومي الدبقي عرضة بشكل خاص لـYTX-7739، في حين أن مسار إشارات AMPK يعمل على حماية خلايا الورم الأرومي الدبقي ويمكن أن يجعلها مقاومة للورم الأرومي الدبقي. فقدان تخليق دهون de novo الذي يحدث عند وجود YTX-7739.
يقول بدر: "بناءً على نتائجنا، نقترح أن تكون أنشطة خلق/ ERK وAMPK، التي يمكن اكتشافها في خزعات الورم، مؤشرات حيوية تنبؤية لتوجيه اختيار المريض والتقسيم الطبقي".