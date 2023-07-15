https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079105704.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 31 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 31 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T23:01+0000
2023-07-15T23:01+0000
2023-07-15T23:01+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام" أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 31 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان، "على اتجاه دونيتسك أطلق العدو 19 قذيفة من عيار 155 ملم وطائرات مسيرة. باتجاه غورلوفكا 7 قذائف من عيار 152 ملم، و 5 قذائف عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 181 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك غورلوفكا، ماكييفكا، ستاروميخايلوفكا، ياسينوفاتايا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 44 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 31 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 181 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام" أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 31 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان، "على اتجاه دونيتسك أطلق العدو 19 قذيفة من عيار 155 ملم
وطائرات مسيرة. باتجاه غورلوفكا 7 قذائف من عيار 152 ملم، و 5 قذائف عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 181 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك غورلوفكا، ماكييفكا، ستاروميخايلوفكا، ياسينوفاتايا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 44 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.