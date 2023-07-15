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https://sputnikarabic.ae/20230715/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079103653.html
المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T19:42+0000
2023-07-15T19:42+0000
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وقال غورينوف للصحفيين: "خلال اليوم، جرت 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تجنب الصدام المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا".وأضاف أن "طائرتين مقاتلتين من طراز "تايفون" وطائرتين من طراز "رافال" وطائرة مسيرة "إم كيو 1 سي" اخترقت الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الأمريكية-تواصل-سرقة-النفط-السوري--1079101156.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

19:42 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد.
وقال غورينوف للصحفيين: "خلال اليوم، جرت 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تجنب الصدام المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري
16:34 GMT
وأضاف أن "طائرتين مقاتلتين من طراز "تايفون" وطائرتين من طراز "رافال" وطائرة مسيرة "إم كيو 1 سي" اخترقت الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".
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