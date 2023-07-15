https://sputnikarabic.ae/20230715/حكومة-الدبيبة-إغلاق-الحقول-والموانئ-النفطية-يهدد-استدامة-توريد-النفط-الليبي-1079080858.html
حكومة الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدد استدامة توريد النفط الليبي
حكومة الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدد استدامة توريد النفط الليبي
أعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، المقالة من البرلمان، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T04:35+0000
2023-07-15T04:35+0000
2023-07-15T04:35+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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وأكدت الوزارة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن من بين هذه الآثار المحتملة هو احتمالية استعادة "القوة القاهرة" واتخاذ "إجراءات أخرى محتملة"، مما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي.وألفت إلى أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في استدامة إمدادات السوق العالمية بالنفط الليبي، مما يتسبب في عدم تسويق النفط الليبي أو انخفاض الطلب عليه.
https://sputnikarabic.ae/20230714/-تفاصيل-منع-20-عضوا-في-الأعلى-للدولة-الليبي-من-السفر-لتركيا-1079067327.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار النفط الليبي, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, أخبار النفط الليبي, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
حكومة الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدد استدامة توريد النفط الليبي
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أعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، المقالة من البرلمان، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
وأكدت الوزارة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر
التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن من بين هذه الآثار المحتملة هو احتمالية استعادة "القوة القاهرة" واتخاذ "إجراءات أخرى محتملة"، مما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي.
وألفت إلى أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في استدامة إمدادات السوق العالمية بالنفط الليبي، مما يتسبب في عدم تسويق النفط الليبي أو انخفاض الطلب عليه.