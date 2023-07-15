https://sputnikarabic.ae/20230715/حكومة-الدبيبة-إغلاق-الحقول-والموانئ-النفطية-يهدد-استدامة-توريد-النفط-الليبي-1079080858.html

حكومة الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدد استدامة توريد النفط الليبي

حكومة الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدد استدامة توريد النفط الليبي

أعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، المقالة من البرلمان، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T04:35+0000

2023-07-15T04:35+0000

2023-07-15T04:35+0000

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وأكدت الوزارة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن من بين هذه الآثار المحتملة هو احتمالية استعادة "القوة القاهرة" واتخاذ "إجراءات أخرى محتملة"، مما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي.وألفت إلى أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في استدامة إمدادات السوق العالمية بالنفط الليبي، مما يتسبب في عدم تسويق النفط الليبي أو انخفاض الطلب عليه.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار النفط الليبي, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة