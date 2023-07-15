https://sputnikarabic.ae/20230715/عقيد-أمريكي-في-حالة-نشوب-حرب-ستملأ-روسيا-المحيط-الأطلسي-بالغواصات-النووية-وتدمر-أمريكا-1079102349.html

عقيد أمريكي: في حالة نشوب حرب ستملأ روسيا المحيط الأطلسي بالغواصات النووية وتدمر أمريكا

عقيد أمريكي: في حالة نشوب حرب ستملأ روسيا المحيط الأطلسي بالغواصات النووية وتدمر أمريكا

أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن موسكو في حالة نشوب صراع عسكري مباشر مع واشنطن، يمكنها إرسال أسطول غواصات نووية إلى المحيط... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T17:43+0000

2023-07-15T17:43+0000

2023-07-15T17:43+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ماكغريغور في مقابلة: "إذا بدأنا حربًا مع روسيا، فإن من أكثر الأشياء غباء التي يمكننا القيام بها هو تهديدها بالأسلحة النووية. يمكن للروس أن يملؤوا المحيط الأطلسي بغواصاتهم، وكذلك المحيط الهادئ، وسيتم دعمهم من البحرية الصينية".ووفقًا له، لا تمتلك أمريكا حاليًا مثل هذه القدرات، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الغواصات النووية للبلاد قيد الإصلاح.في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن بيانات من خدمة أبحاث الكونغرس، أن ما يقرب من 40 % من الغواصات الهجومية الأمريكية تم إيقاف تشغيلها بسبب الإصلاحات، مما يجعل البلاد عرضة للخطر.

https://sputnikarabic.ae/20230715/إعلام-كييف-خسرت-20-من-أسلحتها-في-الأسابيع-الأولى-من-الهجوم-المضاد-1079094685.html

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