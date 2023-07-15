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https://sputnikarabic.ae/20230715/مشاهد-اعتقال-النازيين-الجدد-الذين-كانوا-يخططون-لاغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-فيديو-1079098477.html
مشاهد اعتقال النازيين الجدد الذين كانوا يخططون لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك"... فيديو
مشاهد اعتقال النازيين الجدد الذين كانوا يخططون لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك"... فيديو
نشر مكتب الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لاعتقال واستجواب النازيين الجدد الذين، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال رئيسة... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T15:29+0000
2023-07-15T15:29+0000
روسيا
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قال أحد المعتقلين: "أنشأت مجموعة النازيين الجدد "براغراف 88"، بعد ذلك، اتصلت بوحدة إدارة الأعمال الأوكرانية. وفيما بعد، تم تكليفنا بمهمة اغتيال مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك".وأضاف: "أجرينا استطلاعا تلقينا مقابله 20 ألف روبل".وفي وقت سابق، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك".وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان، تم اعتقال قوميين متطرفين من مجموعة "براغراف 88" للنازيين الجدد الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلين.وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-من-قبل-الاستخبارات-الأوكرانية--عاجل-1079087552.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مشاهد اعتقال النازيين الجدد الذين كانوا يخططون لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك"... فيديو

15:29 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورمارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة RT التلفزيونية
مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك وقناة RT التلفزيونية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
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نشر مكتب الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لاعتقال واستجواب النازيين الجدد الذين، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
قال أحد المعتقلين: "أنشأت مجموعة النازيين الجدد "براغراف 88"، بعد ذلك، اتصلت بوحدة إدارة الأعمال الأوكرانية. وفيما بعد، تم تكليفنا بمهمة اغتيال مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك".
وأضاف: "أجرينا استطلاعا تلقينا مقابله 20 ألف روبل".
وفي وقت سابق، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك".
رئيسة تحرير سبوتنيك وآر تي مارغاريتا سيمونيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية
10:51 GMT
وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان، تم اعتقال قوميين متطرفين من مجموعة "براغراف 88" للنازيين الجدد الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".
وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلين.
وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.
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