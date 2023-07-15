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https://sputnikarabic.ae/20230715/ميسي-ينجو-من-حادث-مروري-في-أمريكا--1079097196.html
ميسي ينجو من حادث مروري في أمريكا... فيديو
ميسي ينجو من حادث مروري في أمريكا... فيديو
كشف مقطع فيديو عن نجاة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، من حادث مروري، أمس الجمعة، بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T14:11+0000
2023-07-15T14:12+0000
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ويظهر في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا وهي تعبر مباشرة إلى التقاطع رغم أن الإشارة حمراء.ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث، بحسب "sportsbrief".يذكر أن ميسي أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ميسي ينجو من حادث مروري في أمريكا... فيديو

14:11 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 15.07.2023)
© AFP 2023 / Franck Fifeمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر 2021.
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / Franck Fife
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كشف مقطع فيديو عن نجاة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، من حادث مروري، أمس الجمعة، بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء.
ويظهر في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا وهي تعبر مباشرة إلى التقاطع رغم أن الإشارة حمراء.
ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث، بحسب "sportsbrief".
يذكر أن ميسي أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.
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