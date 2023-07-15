https://sputnikarabic.ae/20230715/هجوم-سيبراني-على-إحدى-أكبر-المؤسسات-الاقتصادية-الحكومية-في-إيران-1079103969.html
هجوم سيبراني على إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الحكومية في إيران
هجوم سيبراني على إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الحكومية في إيران
كشفت مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل هجوم سيبراني كبير على خوادم المؤسسة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T20:14+0000
2023-07-15T20:14+0000
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العالم
إيران
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وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد انتشرت أنباء عن اختراق خوادم مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية في الفضاء الإلكتروني في اليومين الماضيين.وبحسب هذا التقرير، فقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "بختك" مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وادعت أنها حذفت جميع الأنظمة والمعلومات والنسخ الاحتياطية للمقر.وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى هذا الخبر.وأوضحت في بيان: "بالتزامن مع نقل مقر مؤسسة الشهداء والتغييرات التي طرأت على البنية التحتية لمجال تكنولوجيا المعلومات، تعرضت أنظمة الإنترنت لهذه المؤسسة لهجمات إلكترونية خلال الأيام الماضية تمت ملاحظتها والتحكم بها منذ الدقائق الأولى".وطالبت المؤسسة أعضاءها بالتحلي بالصبر لإعادة تشغيل الأنظمة.مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى هي من أكبر المؤسسات الاقتصادية الإيرانية توفر خدمات حماية لأكثر من 220 ألف أسرة من عوائل الشهداء في البلاد، فضلا عن توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والأسرى المفرج عنهم.
https://sputnikarabic.ae/20230715/أمريكا-تعلن-إرسال-مقاتلاتها-إلى-الخليج-لحماية-السفن-من-إيران-1079083460.html
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العالم, إيران
هجوم سيبراني على إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الحكومية في إيران
20:14 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 20:16 GMT 15.07.2023) تابعنا عبر
كشفت مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل هجوم سيبراني كبير على خوادم المؤسسة.
وبحسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية، فقد انتشرت أنباء عن اختراق خوادم مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية في الفضاء الإلكتروني في اليومين الماضيين.
وبحسب هذا التقرير، فقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "بختك" مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وادعت أنها حذفت جميع الأنظمة والمعلومات والنسخ الاحتياطية للمقر.
وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى هذا الخبر.
وأوضحت في بيان: "بالتزامن مع نقل مقر مؤسسة الشهداء والتغييرات التي طرأت على البنية التحتية لمجال تكنولوجيا المعلومات، تعرضت أنظمة الإنترنت لهذه المؤسسة لهجمات إلكترونية خلال الأيام الماضية تمت ملاحظتها والتحكم بها منذ الدقائق الأولى".
وطالبت المؤسسة أعضاءها بالتحلي بالصبر لإعادة تشغيل الأنظمة.
مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى هي من أكبر المؤسسات الاقتصادية الإيرانية توفر خدمات حماية لأكثر من 220 ألف أسرة من عوائل الشهداء في البلاد، فضلا عن توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والأسرى المفرج عنهم.