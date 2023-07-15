https://sputnikarabic.ae/20230715/وزير-الدفاع-البريطاني-يؤكد-نيته-ترك-منصبه-في-الخريف--1079104618.html
وزير الدفاع البريطاني يؤكد نيته ترك منصبه في الخريف
وزير الدفاع البريطاني يؤكد نيته ترك منصبه في الخريف
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه سيترك منصبه في خريف العام الحالي، ويترك السياسة خلال التعديل الوزاري المزمع في مجلس الوزراء في البلاد. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T20:34+0000
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وقال والاس في مقابلة: "لن أشارك في الانتخابات المقبلة"، مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.وأضاف أنه يفكر في "انسحاب كامل" من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني، نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين، ونائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية توم توغندهات، أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.
https://sputnikarabic.ae/20230715/تقارير-إمدادات-صواريخ-ستورم-شادو-البريطانية-لأوكرانيا-قد-تتوقف-1079080709.html
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العالم, بريطانيا, أخبار العالم الآن
العالم, بريطانيا, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع البريطاني يؤكد نيته ترك منصبه في الخريف
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه سيترك منصبه في خريف العام الحالي، ويترك السياسة خلال التعديل الوزاري المزمع في مجلس الوزراء في البلاد.
وقال والاس في مقابلة: "لن أشارك في الانتخابات المقبلة"، مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.
وأضاف أنه يفكر في "انسحاب كامل" من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني، نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين، ونائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية توم توغندهات، أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.