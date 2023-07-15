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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/تقارير-إمدادات-صواريخ-ستورم-شادو-البريطانية-لأوكرانيا-قد-تتوقف-1079080709.html
تقارير: إضربات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا
تقارير: إضربات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا
قد تتأثر إمدادات صواريخ ستورم شادو، بسبب إضراب في موقع صواريخ سري تابع لوزارة الدفاع البريطانية، حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T04:09+0000
2023-07-15T04:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحكومة البريطانية
الدفاع البريطانية
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الإعلام البريطاني، الإضراب الذي ينظمه عمال في مستودع معدات الدفاع والدعم في بيث باسكتلندا وقع يوم الجمعة، وشارك فيه أكثر من 50 عاملا رئيسيا.وبحسب مصادر، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة، يمكن أن يكون له في النهاية تداعيات على الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا أو فاسلين".ويخطط عمال مستودع الأسلحة، الذي يزود أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو وبريمستون، لشن إضراب آخر بسبب انخفاض الأجور يوم الاثنين.أطلقت وزارة الدفاع البريطانية "إجراءات طارئة" لمنع تأثر إمدادات الأسلحة الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.تمد الدول الغربية أوكرانيا بالمساعدات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.وتطور الدعم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.في الآونة الأخيرة، كانت أوكرانيا تضغط لتزويدها بالطائرات المقاتلة، وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-روسيا-تكتشف-أسرار-الناتو-بعد-استحواذها-على-سلاح-مهم-1078916209.html
سبوتنيك عربي
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الحكومة البريطانية, الدفاع البريطانية, أخبار أوكرانيا
الحكومة البريطانية, الدفاع البريطانية, أخبار أوكرانيا

تقارير: إضربات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا

04:09 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBAالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
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قد تتأثر إمدادات صواريخ ستورم شادو، بسبب إضراب في موقع صواريخ سري تابع لوزارة الدفاع البريطانية، حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.
وبحسب الإعلام البريطاني، الإضراب الذي ينظمه عمال في مستودع معدات الدفاع والدعم في بيث باسكتلندا وقع يوم الجمعة، وشارك فيه أكثر من 50 عاملا رئيسيا.
وبحسب مصادر، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة، يمكن أن يكون له في النهاية تداعيات على الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا أو فاسلين".
ويخطط عمال مستودع الأسلحة، الذي يزود أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو وبريمستون، لشن إضراب آخر بسبب انخفاض الأجور يوم الاثنين.
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: روسيا تكتشف "أسرار الناتو" بعد استحواذها على سلاح مهم
10 يوليو, 12:57 GMT
أطلقت وزارة الدفاع البريطانية "إجراءات طارئة" لمنع تأثر إمدادات الأسلحة الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
تمد الدول الغربية أوكرانيا بالمساعدات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.
وتطور الدعم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.
في الآونة الأخيرة، كانت أوكرانيا تضغط لتزويدها بالطائرات المقاتلة، وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف.
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