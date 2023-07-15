https://sputnikarabic.ae/20230715/تقارير-إمدادات-صواريخ-ستورم-شادو-البريطانية-لأوكرانيا-قد-تتوقف-1079080709.html
تقارير: إضربات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا
تقارير: إضربات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا
قد تتأثر إمدادات صواريخ ستورم شادو، بسبب إضراب في موقع صواريخ سري تابع لوزارة الدفاع البريطانية، حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T04:09+0000
2023-07-15T04:09+0000
2023-07-15T04:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحكومة البريطانية
الدفاع البريطانية
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الإعلام البريطاني، الإضراب الذي ينظمه عمال في مستودع معدات الدفاع والدعم في بيث باسكتلندا وقع يوم الجمعة، وشارك فيه أكثر من 50 عاملا رئيسيا.وبحسب مصادر، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة، يمكن أن يكون له في النهاية تداعيات على الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا أو فاسلين".ويخطط عمال مستودع الأسلحة، الذي يزود أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو وبريمستون، لشن إضراب آخر بسبب انخفاض الأجور يوم الاثنين.أطلقت وزارة الدفاع البريطانية "إجراءات طارئة" لمنع تأثر إمدادات الأسلحة الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.تمد الدول الغربية أوكرانيا بالمساعدات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.وتطور الدعم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.في الآونة الأخيرة، كانت أوكرانيا تضغط لتزويدها بالطائرات المقاتلة، وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-روسيا-تكتشف-أسرار-الناتو-بعد-استحواذها-على-سلاح-مهم-1078916209.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحكومة البريطانية, الدفاع البريطانية, أخبار أوكرانيا
الحكومة البريطانية, الدفاع البريطانية, أخبار أوكرانيا
تقارير: إضربات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا
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قد تتأثر إمدادات صواريخ ستورم شادو، بسبب إضراب في موقع صواريخ سري تابع لوزارة الدفاع البريطانية، حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.
وبحسب الإعلام البريطاني، الإضراب الذي ينظمه عمال في مستودع معدات الدفاع والدعم في بيث باسكتلندا وقع يوم الجمعة، وشارك فيه أكثر من 50 عاملا رئيسيا.
وبحسب مصادر، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة
، يمكن أن يكون له في النهاية تداعيات على الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا أو فاسلين".
ويخطط عمال مستودع الأسلحة، الذي يزود أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو
وبريمستون، لشن إضراب آخر بسبب انخفاض الأجور يوم الاثنين.
أطلقت وزارة الدفاع البريطانية "إجراءات طارئة" لمنع تأثر إمدادات الأسلحة الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
تمد الدول الغربية أوكرانيا بالمساعدات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.
وتطور الدعم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.
في الآونة الأخيرة، كانت أوكرانيا تضغط لتزويدها بالطائرات المقاتلة، وحذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف.