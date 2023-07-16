https://sputnikarabic.ae/20230716/أردوغان-يجري-جولة-خارجية-إلى-3-دول-خليجية-1079129028.html
أردوغان يجري جولة خارجية إلى 3 دول خليجية
أردوغان يجري جولة خارجية إلى 3 دول خليجية
يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجولة خليجية، في الفترة ما بين 17 إلى 20 يوليو/ تموز الجاري. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T19:50+0000
2023-07-16T19:50+0000
2023-07-16T19:50+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى جمهورية شمال قبرص [غير المعترف بها دوليًا سوى من جانب تركيا]".وأشارت الوكالة إلى أنه "سيتم خلال اللقاءات التي سيعقدها في السعودية وقطر والإمارات استعراض العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية".وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 يوليو/ تموز الجاري، جمهورية شمال قبرص، بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة، حسب الوكالة التركية.وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.
https://sputnikarabic.ae/20230712/-4-مليارات-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والسعودية-خلال-الأشهر-الـ6-الماضية-1078998208.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان يجري جولة خارجية إلى 3 دول خليجية
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يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجولة خليجية، في الفترة ما بين 17 إلى 20 يوليو/ تموز الجاري.
وأفادت وكالة
"الأناضول" التركية بأن "الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى جمهورية شمال قبرص [غير المعترف بها دوليًا سوى من جانب تركيا]".
وأشارت الوكالة إلى أنه "سيتم خلال اللقاءات التي سيعقدها في السعودية وقطر والإمارات استعراض العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية".
وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 يوليو/ تموز الجاري، جمهورية شمال قبرص، بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة، حسب الوكالة التركية.
وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية
وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.