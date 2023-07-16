https://sputnikarabic.ae/20230716/إسبانيا-تجلي-آلاف-السكان-بسبب-حريق-خرج-عن-السيطرة-في-إحدى-جزر-الكناري-فيديو-1079124407.html
إسبانيا تجلي آلاف السكان بسبب حريق خرج عن السيطرة في إحدى جزر الكناري... فيديو
إسبانيا تجلي آلاف السكان بسبب حريق خرج عن السيطرة في إحدى جزر الكناري... فيديو
أعلنت السلطات الإسبانية "إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق شب في غابات في جزيرة لابالما عن السيطرة. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T15:26+0000
2023-07-16T15:26+0000
2023-07-16T15:26+0000
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واندلع الحريق في غابات في جزيرة لابالما في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاغوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار شمالي الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري.وتشارك عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق المشتعل على الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب أفريقيا.وكانت السلطات الإسبانية أجلت نحو 200 شخص، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد اندلاع حريق، في مخيم يضم المئات من العمال المهاجرين بالقرب من الأراضي الزراعية.واندلعت النيران في اليوم نفسه الذي أمر فيه مجلس مدينة نيجار بإزالة المخيم، بحسب "أسوشيتدبرس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
إسبانيا تجلي آلاف السكان بسبب حريق خرج عن السيطرة في إحدى جزر الكناري... فيديو
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أعلنت السلطات الإسبانية "إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق شب في غابات في جزيرة لابالما عن السيطرة.
واندلع الحريق في غابات في جزيرة لابالما في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاغوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار شمالي الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري.
وتشارك عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق المشتعل على الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الإسبانية أجلت نحو 200 شخص
، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد اندلاع حريق، في مخيم يضم المئات من العمال المهاجرين بالقرب من الأراضي الزراعية.
واندلعت النيران في اليوم نفسه الذي أمر فيه مجلس مدينة نيجار بإزالة المخيم، بحسب "أسوشيتدبرس".