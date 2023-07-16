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https://sputnikarabic.ae/20230716/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-12-انتهاكا-لبروتوكول-منع-التصادم-في-سوريا--1079129311.html
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T19:52+0000
2023-07-16T19:52+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الصدام تتعلق بتحليق طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا".وأضاف أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 16" وطائرة استطلاع "إم سي 12 دبليو" خرقتا الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية.ونوّه إلى تسجيل عمليتي قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، إحداهما في محافظة إدلب والآخرى في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن إصابة جندي سوري.
https://sputnikarabic.ae/20230715/خطوط-التماس-تسخن-الجيش-الأمريكي-يرسل-حشودا-جديدة-إلى-حقل-كونيكو-شرقي-سوريا-1079099088.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا

19:52 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Maxim Blinov البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لعيد النصر، في القاعدة العسكرية "حميميم" في سوريا.
 البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لعيد النصر، في القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد.
وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الصدام تتعلق بتحليق طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
خطوط التماس تسخن.. الجيش الأمريكي يرسل حشودا جديدة إلى حقل "كونيكو" شرقي سوريا
أمس, 15:19 GMT
وأضاف أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 16" وطائرة استطلاع "إم سي 12 دبليو" خرقتا الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية.
ونوّه إلى تسجيل عمليتي قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، إحداهما في محافظة إدلب والآخرى في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن إصابة جندي سوري.
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