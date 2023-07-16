https://sputnikarabic.ae/20230716/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-12-انتهاكا-لبروتوكول-منع-التصادم-في-سوريا--1079129311.html
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T19:52+0000
2023-07-16T19:52+0000
2023-07-16T19:52+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الصدام تتعلق بتحليق طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا".وأضاف أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 16" وطائرة استطلاع "إم سي 12 دبليو" خرقتا الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية.ونوّه إلى تسجيل عمليتي قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، إحداهما في محافظة إدلب والآخرى في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن إصابة جندي سوري.
https://sputnikarabic.ae/20230715/خطوط-التماس-تسخن-الجيش-الأمريكي-يرسل-حشودا-جديدة-إلى-حقل-كونيكو-شرقي-سوريا-1079099088.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد.
وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الصدام تتعلق بتحليق طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا".
وأضاف أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 16" وطائرة استطلاع "إم سي 12 دبليو" خرقتا الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية.
ونوّه إلى تسجيل عمليتي قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، إحداهما في محافظة إدلب والآخرى في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن إصابة جندي سوري.