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https://sputnikarabic.ae/20230716/بحار-يعيش-أحداث-فيلم-كاست-أواي-فعليا-بعد-أن-تاه-لأشهر-في-المحيط-فيديو-1079113260.html
بحار يعيش أحداث فيلم "كاست أواي" فعليا بعد أن تاه لأشهر في المحيط... فيديو
بحار يعيش أحداث فيلم "كاست أواي" فعليا بعد أن تاه لأشهر في المحيط... فيديو
عاش بحار أحداث فيلم "كاست أواي" الشهير في الواقع، بعد أن ظل تائها شهورا في المحيط الهادئ، يأكل هو وكلبه الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T08:35+0000
2023-07-16T08:35+0000
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وحسب قناة "سكاي نيوز أستراليا"، تم إنقاذ البحار وهو أسترالي يدعى تيم شادوك مع كلبه، عن طريق إحدى سفن صيد الأسماك، قبالة سواحل المكسيك.وأوضحت القناة أن سفينة الصيد، تمكنت من إنقاذه بأعجوبة، بعد أن رصدته مروحية ترافق السفينة.وكان شادوك قد غادر المكسيك في أبريل/نيسان الماضي، متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه.وبثت القناة لقطات لإنقاذ شادوك، حيث ظهر بجسم نحيف ولحية كثيفة، أثناء حديثه.وقال إنه عانى من محنة صعبة للغاية، قبل أن تنقذه سفينة الصيد، إذ بقي لفترة طويلة لا يأكل ما يكفي من الطعام.وأشار إلى أنه لم يعاني طوال فترة بقائه تائهًا في المحيط، من أي مرض أو إصابات خطيرة، كما أنه تجنب أشعة الشمس، عبر الاختباء تحت مظلة كانت موجودة على متن قاربه.بدوره، قال طبيب على متن سفينة الصيد التي أنقذت شادوك، إنه كان يتناول الوجبات الصغيرة، مع بداية رحلته، مشيرا إلى أنه ظل واعيا بما يقوله ويفعله بعد محنته القاسية.
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منوعات, المكسيك, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, المكسيك, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بحار يعيش أحداث فيلم "كاست أواي" فعليا بعد أن تاه لأشهر في المحيط... فيديو

08:35 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahabسقطرى "الجزيرة المقدسة" في قلب المحيط الهندي
سقطرى الجزيرة المقدسة في قلب المحيط الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahab
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عاش بحار أحداث فيلم "كاست أواي" الشهير في الواقع، بعد أن ظل تائها شهورا في المحيط الهادئ، يأكل هو وكلبه الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار.
وحسب قناة "سكاي نيوز أستراليا"، تم إنقاذ البحار وهو أسترالي يدعى تيم شادوك مع كلبه، عن طريق إحدى سفن صيد الأسماك، قبالة سواحل المكسيك.
وأوضحت القناة أن سفينة الصيد، تمكنت من إنقاذه بأعجوبة، بعد أن رصدته مروحية ترافق السفينة.
وكان شادوك قد غادر المكسيك في أبريل/نيسان الماضي، متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه.
وبثت القناة لقطات لإنقاذ شادوك، حيث ظهر بجسم نحيف ولحية كثيفة، أثناء حديثه.
وقال إنه عانى من محنة صعبة للغاية، قبل أن تنقذه سفينة الصيد، إذ بقي لفترة طويلة لا يأكل ما يكفي من الطعام.
وأشار إلى أنه لم يعاني طوال فترة بقائه تائهًا في المحيط، من أي مرض أو إصابات خطيرة، كما أنه تجنب أشعة الشمس، عبر الاختباء تحت مظلة كانت موجودة على متن قاربه.
بدوره، قال طبيب على متن سفينة الصيد التي أنقذت شادوك، إنه كان يتناول الوجبات الصغيرة، مع بداية رحلته، مشيرا إلى أنه ظل واعيا بما يقوله ويفعله بعد محنته القاسية.
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