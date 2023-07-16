https://sputnikarabic.ae/20230716/تركيا-تعرب-عن-أملها-في-تمديد-صفقة-الحبوب-1079128225.html

تركيا تعرب عن أملها في تمديد صفقة الحبوب

تركيا تعرب عن أملها في تمديد صفقة الحبوب

صرّح نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتمديد "صفقة الحبوب" بعد 17 يوليو/تموز، وتتوقع أنقرة نتيجة إيجابية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T19:05+0000

2023-07-16T19:05+0000

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وقال يلماز في مقابلة: "أود أن أقول إن الجميع يقدر تركيا والرئيس أردوغان، وهذا لم يؤثر على دولتين فحسب، بل على العالم أجمع".وأضاف: "لقد قام رئيسنا (رجب طيب أردوغان) بعمل رائع، ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن أيضًا من الناحية الإنسانية، فبعد إقناع الطرفين، توصل إلى مبادرة مهمة. نواصل جهودنا لمواصلة ذلك في الفترة المقبلة. أتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية".وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الأن.

https://sputnikarabic.ae/20230716/خبير-تركي-الغرب-لم-يعد-مهتما-بالحبوب-الأوكرانية-وتمديد-الصفقة-شبه-مستحيل--1079118652.html

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