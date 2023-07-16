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تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن تونس وقعت، اليوم الأحد، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T17:49+0000
2023-07-16T17:49+0000
العالم العربي
تونس
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأعلن روته عبر حسابه في تويتر: "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها اليوم، ستدخل حيز التنفيذ بأقرب وقت ممكن.وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من تونس: "الاتحاد الأوروبي اتفق على حزمة لشراكة استراتيجية جديدة مع تونس والتي ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".وأضافت: "مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 مليون يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس".وتابعت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف".وأوضحت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يعمل لاستثمار نحو 300 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة في تونس".
https://sputnikarabic.ae/20230716/تستهدف-الإضرار-بالأمن-القوميما-وراء-تحويلات-الأموال-لـالمهاجرين-في-تونس-1079126731.html
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العالم العربي, تونس, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, تونس, أخبار الاتحاد الأوروبي

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

17:49 GMT 16.07.2023
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© flickr.com / Cernavoda
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن تونس وقعت، اليوم الأحد، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلن روته عبر حسابه في تويتر: "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".

وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها اليوم، ستدخل حيز التنفيذ بأقرب وقت ممكن.
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وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من تونس: "الاتحاد الأوروبي اتفق على حزمة لشراكة استراتيجية جديدة مع تونس والتي ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".
وأضافت: "مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 مليون يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وتابعت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف".
وأوضحت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يعمل لاستثمار نحو 300 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة في تونس".
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