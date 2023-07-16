https://sputnikarabic.ae/20230716/روسيا-تصبح-للمرة-الأولى-ثالث-أكبر-الشركاء-التجاريين-الرئيسيين-للهند-1079117395.html
روسيا تصبح للمرة الأولى ثالث أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند
روسيا تصبح للمرة الأولى ثالث أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند
كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن روسيا باتت من أكبر شركاء الهند في العمليات التجارية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأشهر الخمسة الأخيرة... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:41+0000
2023-07-16T11:41+0000
2023-07-16T11:41+0000
العالم
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وفقًا للوزارة، ارتفع حجم التجارة بين البلدين في الفترة الممتدة بين شهر يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار بمقدار 3.8 مرة ويعد ذلك رقما قياسيا. وحدث ذلك على خلفية زيادة قدرها 3.9 ضعف في مشتريات الهند من البضائع الروسية ما يصل إلى 26.5 مليار دولار، ما سمح لروسيا بالبقاء ثاني أكبر مستورد للسلع في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، زادت صادرات المنتجات الهندية إلى روسيا بمقدار 2.6 مرة، لتصل إلى 639 مليون دولار.وأشارت البيانات أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري للهند، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 41.1 مليار دولار بالرغم من انخفاض الرقم لهذا العام بنسبة 9.3%. كما بقيت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، إذ انخفض حجم تجارتها مع الهند لهذا العام بنسبة 12.5% إلى 30.4 مليار دولار. وانخفض حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والهند في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 11% إلى 24.2 مليار دولار، ونتيجة لذلك تراجعت الدولة إلى المركز الرابع.وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 18.3 مليار دولار، بانخفاض 9.1% على أساس سنوي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسيا تصبح للمرة الأولى ثالث أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند
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كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن روسيا باتت من أكبر شركاء الهند في العمليات التجارية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأشهر الخمسة الأخيرة نحو 27.1 مليار دولار.
وفقًا للوزارة، ارتفع حجم التجارة بين البلدين في الفترة الممتدة بين شهر يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار بمقدار 3.8 مرة ويعد ذلك رقما قياسيا. وحدث ذلك على خلفية زيادة قدرها 3.9 ضعف في مشتريات الهند من البضائع الروسية ما يصل إلى 26.5 مليار دولار، ما سمح لروسيا بالبقاء ثاني أكبر مستورد للسلع في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، زادت صادرات المنتجات الهندية إلى روسيا بمقدار 2.6 مرة، لتصل إلى 639 مليون دولار.
وأشارت البيانات أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري للهند، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 41.1 مليار دولار بالرغم من انخفاض الرقم لهذا العام بنسبة 9.3%.
كما بقيت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، إذ انخفض حجم تجارتها مع الهند لهذا العام بنسبة 12.5% إلى 30.4 مليار دولار. وانخفض حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والهند في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 11% إلى 24.2 مليار دولار، ونتيجة لذلك تراجعت الدولة إلى المركز الرابع.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 18.3 مليار دولار، بانخفاض 9.1% على أساس سنوي.