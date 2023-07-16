https://sputnikarabic.ae/20230716/قيس-سعيد-يدعو-إلى-قمة-دولية-في-تونس-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1079128440.html
قيس سعيد يدعو إلى قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية
قيس سعيد يدعو إلى قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، إلى "قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية". 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T19:12+0000
2023-07-16T19:12+0000
2023-07-16T19:12+0000
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وقال قيس سيعد، في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إننا في تونس نسعى أن تشع شمس جديدة على العالم كله ويظهر فجر جديد وأن يشع النور في كل مكان وهو نور العدل والحرية حينما كان هناك إنسان".وكشف الرئيس التونسي أن هناك شبكات إجرامية تقف وراء الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها.وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في وقت سابق اليوم، أن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأعلن روته عبر حسابه في تويتر: "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها اليوم، ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من تونس: "الاتحاد الأوروبي اتفق على حزمة لشراكة استراتيجية جديدة مع تونس والتي ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".وأضافت: "مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 مليون يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس".وتابعت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف".وأوضحت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يعمل لاستثمار نحو 300 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة في تونس".
https://sputnikarabic.ae/20230716/تستهدف-الإضرار-بالأمن-القوميما-وراء-تحويلات-الأموال-لـالمهاجرين-في-تونس-1079126731.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/تونس-والاتحاد-الأوروبي-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية--1079127230.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قيس سعيد يدعو إلى قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية
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دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، إلى "قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية".
وقال قيس سيعد، في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إننا في تونس نسعى أن تشع شمس جديدة على العالم كله ويظهر فجر جديد وأن يشع النور في كل مكان وهو نور العدل والحرية حينما كان هناك إنسان".
وكشف الرئيس التونسي أن هناك شبكات إجرامية تقف وراء الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في وقت سابق اليوم، أن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلن روته عبر حسابه في تويتر: "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".
وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها اليوم، ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من تونس: "الاتحاد الأوروبي اتفق على حزمة لشراكة استراتيجية جديدة مع تونس والتي ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".
وأضافت: "مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 مليون يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وتابعت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف".
وأوضحت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يعمل لاستثمار نحو 300 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة في تونس".