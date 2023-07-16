https://sputnikarabic.ae/20230716/وفاة-3-أشخاص-إثر-صواعق-رعدية-في-محافظتي-حجة-وعمران-شمال-اليمن-1079106822.html
وفاة 3 أشخاص إثر صواعق رعدية في محافظتي حجة وعمران شمال اليمن
وفاة 3 أشخاص إثر صواعق رعدية في محافظتي حجة وعمران شمال اليمن
لقي ثلاثة أشخاص، السبت، حتفهم إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي حجَّة وعَّمران شمال غربي اليمن. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T03:48+0000
2023-07-16T03:48+0000
2023-07-16T03:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في مديرية أفلح اليمن شمال غربي محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن)، أدت إلى وفاة شخصين.ويتوقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن، في نشرته عبر صفحته في "فيس بوك"، هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات (صعدة، عَّمران، المحويت، ذمار، إب، تعز والبيضاء)، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (صنعاء، الضالع، لحج، حجَّة، ومرتفعات شبوة وأبين).وفي السادس يونيو/ من حزيران الماضي، كشفت "أنصار الله" عن وفاة وإصابة 18 شخصاً وتضرر 22,306 أسر، إثر أمطار غزيرة وفيضانات شهدتها 15 محافظة في مناطق سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر الماضية.ووفقاً للأمم المتحدة، تفاقم السيول والفيضانات في اليمن، الوضع الإنساني الكارثي الناجم عن الصراع الدائر على السلطة في البلد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" للعام التاسع توالياً.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي
وفاة 3 أشخاص إثر صواعق رعدية في محافظتي حجة وعمران شمال اليمن
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لقي ثلاثة أشخاص، السبت، حتفهم إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي حجَّة وعَّمران شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في مديرية أفلح اليمن شمال غربي محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن)، أدت إلى وفاة شخصين.
في سياق متصل، قال مصدر أمني لـ "سبوتنيك" إن فتاة في العشرين من عمرها توفيت جراء تعرضها لصاعقة
تزامنت مع أمطار رعدية في قرية الزافِّن بمديرية ثِّلاء جنوب غربي محافظة عَّمران (50 كم شمال غربي صنعاء).
ويتوقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن، في نشرته عبر صفحته في "فيس بوك"، هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات (صعدة، عَّمران، المحويت، ذمار، إب، تعز والبيضاء)، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (صنعاء، الضالع، لحج، حجَّة، ومرتفعات شبوة وأبين).
وفي السادس يونيو/ من حزيران الماضي، كشفت "أنصار الله" عن وفاة وإصابة 18 شخصاً
وتضرر 22,306 أسر، إثر أمطار غزيرة وفيضانات شهدتها 15 محافظة في مناطق سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
ووفقاً للأمم المتحدة، تفاقم السيول والفيضانات في اليمن، الوضع الإنساني الكارثي الناجم عن الصراع الدائر على السلطة في البلد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" للعام التاسع توالياً.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.