https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يغرد-تزامنا-مع-بدء-جولته-الخليجية-1079147346.html

أردوغان يغرد تزامنا مع بدء جولته الخليجية

أردوغان يغرد تزامنا مع بدء جولته الخليجية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بدء جولة خليجية، مؤكدا "مواصلة العمل لإنشاء منطقة سلام واستقرار وازدهار حول تركيا". 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T13:37+0000

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وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر": "انتقلنا إلى جدة، المحطة الأولى لزياراتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص [غير المعترف بها دوليًا سوى من جانب تركيا]"، معربا عن أمله أن تكون هذه الزيارة مفيدة للعلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.وأعرب أردوغان أيضا عن "أمله في تطوير العلاقات مع دول الخليج"، مشيرا إلى زيادة حجم التجارة الثنائية من 1.6 مليار دولار إلى ما يقرب من 22 مليار دولار في السنوات العشرين الماضية.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أمس الأحد، بأن "الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى جمهورية شمال قبرص".وأشارت الوكالة إلى أنه "سيتم خلال اللقاءات التي سيعقدها في السعودية وقطر والإمارات استعراض العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية".وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان، في 20 يوليو/ تموز الجاري، جمهورية شمال قبرص، بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة، حسب الوكالة التركية.وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.

https://sputnikarabic.ae/20230710/أردوغان-يزور-الخليج-هل-تتلاشى-أزمة-الثقة-وما-انعكاساتها-الاقتصادية-1078929519.html

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