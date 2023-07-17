https://sputnikarabic.ae/20230717/أمريكا-تقرر-إرسال-حاملة-مقاتلات-إلى-مضيق-هرمز-لـحماية-مصالحها-وحرية-الملاحة-1079157415.html
أمريكا تقرر إرسال حاملة مقاتلات إلى مضيق هرمز لـ"حماية مصالحها وحرية الملاحة"
أمريكا تقرر إرسال حاملة مقاتلات إلى مضيق هرمز لـ"حماية مصالحها وحرية الملاحة"
أعلنت نائبة المتحدثة باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمر بنشر مدمرة صواريخ ومقاتلات إضافية في الشرق الأوسط،... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T19:10+0000
2023-07-17T19:10+0000
2023-07-17T19:10+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت سينغ: "ردًا على العديد من التطورات المثيرة للقلق أخيرا في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر حاملة الطائرات "يو إس إس توماس هوبنر" ومقاتلات "إف -16" و"إف -35".وشددت على أن مدة بقاء حاملة الطائرات في المضيق لم تحدد بعد بأمر من رئيس "البنتاغون".وأضافت أن أمريكا "تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر الممرات المائية الاستراتيجية".وقبل نحو أسبوعين، اتهمت البحرية الأمريكية إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت العملية، إلا أن طهران نفت ذلك.وتتكرر اتهامات أمريكا لإيران باحتجاز سفن في خليج عمان وبحر العرب، حيث أعلنت البحرية الأمريكية، في 3 أيار/ مايو الماضي، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-لسنا-على-مقربة-من-أي-اتفاق-مع-إيران-حول-برنامجها-النووي-1079127117.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تقرر إرسال حاملة مقاتلات إلى مضيق هرمز لـ"حماية مصالحها وحرية الملاحة"
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أعلنت نائبة المتحدثة باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمر بنشر مدمرة صواريخ ومقاتلات إضافية في الشرق الأوسط، ردًا على "الأحداث المقلقة" المتعلقة بتصرفات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.
وقالت سينغ: "ردًا على العديد من التطورات المثيرة للقلق أخيرا في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر حاملة الطائرات "يو إس إس توماس هوبنر" ومقاتلات "إف -16" و"إف -35".
وأضافت: "حاملة الطائرات ستتوجه إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لحماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة في المنطقة".
وشددت على أن مدة بقاء حاملة الطائرات في المضيق لم تحدد بعد بأمر من رئيس "البنتاغون".
وأضافت أن أمريكا "تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر الممرات المائية الاستراتيجية".
وقبل نحو أسبوعين، اتهمت البحرية الأمريكية إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت العملية، إلا أن طهران نفت ذلك.
وتتكرر اتهامات أمريكا لإيران باحتجاز سفن في خليج عمان وبحر العرب، حيث أعلنت البحرية الأمريكية، في 3 أيار/ مايو الماضي، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز.