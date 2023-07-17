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إيران تعلن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص أفغانستان

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة ودفع المبادرات الإقليمية المتعلقة بالشأن الأفغاني إلى الأمام. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع السياسي والدبلوماسي التركي، منسق بعثة التقييم الخاصة لأفغانستان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فريدون هادي سينيرلي أوغلو.ورحب عبد اللهيان بتولي سينيرلي أوغلو هذه المهمة، مؤكدا أن تشكيل حكومة شاملة ومكافحة الإرهاب في أفغانستان أمر مهم، وأضاف عبد اللهيان أنه يجب دعم المبادرات الإقليمية، وخاصة من قبل الجيران، للمساعدة في حل التحديات في أفغانستان. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة وجود حلول عاجلة للتحديات الأمنية في أفغانستان، محذرا من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه التحديات قد يؤدي إلى آثار سلبية على المنطقة والعالم بأسره، نظرا لتحركات الجماعات الإرهابية في البلد. وأشاد عبد اللهيان بـ"المهمة الثقيلة والصعبة التي يقوم بها منسق بعثة التقييم الخاصة لأفغانستان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فريدون هادي سينيرلي أوغلو".وأعرب عبد اللهيان عن أمله في أن يقدم سينيرلي أوغلو تقييما دقيقا للوضع الأفغاني وينجح في مهمته بفضل الخبرة والدعم المهني الذي يتمتع به.من جانبه، عبر سينيرلي أوغلو عن ارتياحه لفرصة التحدث مع وزير الخارجية الإيراني وتبادل الآراء حول تطورات وظروف أفغانستان، وأكد إرادة الأمم المتحدة في دعم المبادرات الإقليمية وإطار عمل الجيران للمساعدة في تشكيل حكومة شاملة في البلد.

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